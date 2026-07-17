Более 10 жилых домов капитально отремонтируют в Гурьевском проезде

Тринадцать жилых домов капитально отремонтируют в Гурьевском проезде в Москве

Тринадцать жилых домов капитально отремонтируют в Гурьевском проезде в Москве

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Тринадцать жилых домов капитально отремонтируют в Гурьевском проезде в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приводят в порядок фасады 13 жилых домов, расположенных в Гурьевском проезде района Орехово-Борисово Южное. Работы проводятся с применением современной технологии "мокрый фасад", которая хорошо себя зарекомендовал и все чаще используется при ремонте жилых домов на важных столичных улицах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первым зданием, в котором начался капитальный ремонт по новой технологии, стал дом 11, корпус 1. Подготовительные работы начались с расчистки и промывки открытых плоскостей. Позднее специалисты занялись заделкой выбоин, а также грунтовкой поверхности и набивкой кронштейнов для кондиционеров и корзин под них.

"Далее пройдет установка утеплителя из минеральной ваты, оштукатуривание его базовым слоем, а также установка сетки из стекловолокна… Приведут в порядок отмостку и цоколь здания, заменят инженерные системы центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения", - добавляется в сообщении.

Кроме того, активные работы развернулись в доме 15, корпусе 1. Специалисты обновят фасад, крышу и подвал, а также заменят магистрали инженерных систем.

"На балконах появятся металлические кассетные экраны, а отмостка и цоколь будут приведены в идеальное состояние. Кровельное покрытие на крыше заменят, а в подвале модернизируют системы отопления, водоотведения и холодного водоснабжения", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что третьим объектом, вошедшим в программу капремонта в Гурьевском проезде, стал дом 15, корпус 2.

"Здесь обновят фасад, отремонтируют подвал и заменят магистрали инженерных систем. После расчистки и промывки фасада мастера приступили к установке кронштейнов для кондиционеров и монтажу утеплителя… В ближайшее время здесь установят корзины для кондиционеров, поменяют окна в подъездах, отремонтируют входные группы, а также восстановят балконные плиты с последующей штукатуркой и окраской", - уточняется в сообщении.