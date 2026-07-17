Рейтинг@Mail.ru
Более 10 жилых домов капитально отремонтируют в Гурьевском проезде - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:32 17.07.2026
Более 10 жилых домов капитально отремонтируют в Гурьевском проезде

В Гурьевском проезде в Москве капитально отремонтируют 13 жилых домов

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыТринадцать жилых домов капитально отремонтируют в Гурьевском проезде в Москве
Тринадцать жилых домов капитально отремонтируют в Гурьевском проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Тринадцать жилых домов капитально отремонтируют в Гурьевском проезде в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Тринадцать жилых домов капитально отремонтируют в Гурьевском проезде в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приводят в порядок фасады 13 жилых домов, расположенных в Гурьевском проезде района Орехово-Борисово Южное. Работы проводятся с применением современной технологии "мокрый фасад", которая хорошо себя зарекомендовал и все чаще используется при ремонте жилых домов на важных столичных улицах", - говорится в сообщении.
Жилые дома в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
На юге Москвы капитально отремонтируют девять жилых домов
9 июля, 17:51
Уточняется, что первым зданием, в котором начался капитальный ремонт по новой технологии, стал дом 11, корпус 1. Подготовительные работы начались с расчистки и промывки открытых плоскостей. Позднее специалисты занялись заделкой выбоин, а также грунтовкой поверхности и набивкой кронштейнов для кондиционеров и корзин под них.
"Далее пройдет установка утеплителя из минеральной ваты, оштукатуривание его базовым слоем, а также установка сетки из стекловолокна… Приведут в порядок отмостку и цоколь здания, заменят инженерные системы центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения", - добавляется в сообщении.
Кроме того, активные работы развернулись в доме 15, корпусе 1. Специалисты обновят фасад, крышу и подвал, а также заменят магистрали инженерных систем.
"На балконах появятся металлические кассетные экраны, а отмостка и цоколь будут приведены в идеальное состояние. Кровельное покрытие на крыше заменят, а в подвале модернизируют системы отопления, водоотведения и холодного водоснабжения", - отмечается в сообщении.
В Москве капитально ремонтируют дома, где жили известные актеры - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
В Москве проведут капитальный ремонт домов, где жили народные артисты
11 июля, 11:16
Подчеркивается, что третьим объектом, вошедшим в программу капремонта в Гурьевском проезде, стал дом 15, корпус 2.
"Здесь обновят фасад, отремонтируют подвал и заменят магистрали инженерных систем. После расчистки и промывки фасада мастера приступили к установке кронштейнов для кондиционеров и монтажу утеплителя… В ближайшее время здесь установят корзины для кондиционеров, поменяют окна в подъездах, отремонтируют входные группы, а также восстановят балконные плиты с последующей штукатуркой и окраской", - уточняется в сообщении.
Так, в районе Орехово-Борисово Южное приведут в порядок еще 10 жилых зданий в Гурьевском проезде. Технологию "мокрый фасад" применят на доме 17, корпусе 1; доме 17, корпусе 2; доме 19, корпусе 1; доме 19, корпусе 2; доме 19, корпусе 3; доме 23, корпусе 2; доме 25, корпусе 1; доме 27, корпусе 2; доме 31, корпусе 1; доме 31, корпусе 2.
Исторический дом на Большой Садовой улице в Москве во время реставрационных работ. - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Ампир на весь мир. Как ремонтируют дом на Садовом кольце
14 июля, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала