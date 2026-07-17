Более 10 жилых домов капитально отремонтируют в Гурьевском проезде

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Тринадцать жилых домов капитально отремонтируют в Гурьевском проезде в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приводят в порядок фасады 13 жилых домов, расположенных в Гурьевском проезде района Орехово-Борисово Южное. Работы проводятся с применением современной технологии "мокрый фасад", которая хорошо себя зарекомендовал и все чаще используется при ремонте жилых домов на важных столичных улицах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что первым зданием, в котором начался капитальный ремонт по новой технологии, стал дом 11, корпус 1. Подготовительные работы начались с расчистки и промывки открытых плоскостей. Позднее специалисты занялись заделкой выбоин, а также грунтовкой поверхности и набивкой кронштейнов для кондиционеров и корзин под них.
"Далее пройдет установка утеплителя из минеральной ваты, оштукатуривание его базовым слоем, а также установка сетки из стекловолокна… Приведут в порядок отмостку и цоколь здания, заменят инженерные системы центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения", - добавляется в сообщении.
Кроме того, активные работы развернулись в доме 15, корпусе 1. Специалисты обновят фасад, крышу и подвал, а также заменят магистрали инженерных систем.
"На балконах появятся металлические кассетные экраны, а отмостка и цоколь будут приведены в идеальное состояние. Кровельное покрытие на крыше заменят, а в подвале модернизируют системы отопления, водоотведения и холодного водоснабжения", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что третьим объектом, вошедшим в программу капремонта в Гурьевском проезде, стал дом 15, корпус 2.
"Здесь обновят фасад, отремонтируют подвал и заменят магистрали инженерных систем. После расчистки и промывки фасада мастера приступили к установке кронштейнов для кондиционеров и монтажу утеплителя… В ближайшее время здесь установят корзины для кондиционеров, поменяют окна в подъездах, отремонтируют входные группы, а также восстановят балконные плиты с последующей штукатуркой и окраской", - уточняется в сообщении.
Так, в районе Орехово-Борисово Южное приведут в порядок еще 10 жилых зданий в Гурьевском проезде. Технологию "мокрый фасад" применят на доме 17, корпусе 1; доме 17, корпусе 2; доме 19, корпусе 1; доме 19, корпусе 2; доме 19, корпусе 3; доме 23, корпусе 2; доме 25, корпусе 1; доме 27, корпусе 2; доме 31, корпусе 1; доме 31, корпусе 2.
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