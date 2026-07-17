Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что власти обогатились на неэффективных схемах закупки природного газа и нецелевом расходовании бюджета.

Он добавил, что официально власти отказались от закупок российского газа, но фактически покупали его через посредников, переплатив более 540 миллионов долларов.

КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Власти Молдавии обогатились на неэффективных схемах закупки природного газа и нецелевом расходовании бюджета, заявил РИА Новости бывший премьер-министр республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат.

В конце мая Высший совет безопасности Молдавии под руководством президента Майи Санду обсуждал риски из-за нестабильности на внешних рынках. Особое внимание на заседании уделили проектам по объединению энергосистемы страны с Румынией и европейской сетью. Была подчеркнута важность снижения потребления энергии в государственных учреждениях, домохозяйствах и частном секторе.

"Официально власти Молдавии отказалась от закупок российского газа, но фактически покупали тот же самый ресурс через посредников. Я уже называл сумму – только на этапе закупок более 540 миллионов долларов переплачено. Разве не обогатились? Это официальные данные и расчёты. Это изучает Генеральная прокуратура по борьбе с коррупцией", - сказал Филат.

При этом в энергетической сфере, по его оценке, происходило прямое разворовывание средств, выделенных на компенсацию тарифов для населения.

Филат обратил внимание на абсурдность механизма этих выплат: компенсации за энергоносители начислялись всем одинаково, независимо от реальных потребностей. Владелец особняка площадью три тысячи квадратных метров получал такую же сумму, как и житель однокомнатной квартиры. Экс-премьер назвал это не заботой о людях, а способом упрощения бюрократических процедур в ущерб государственному бюджету. "Нам говорили, что мы должны платить за свободу, и эту цену заплатили учителя, врачи и вся экономика, но не представители правящей партии, повысившие себе оклады, - отметил Филат

Экс-премьер также предупредил о рисках перед отопительным сезоном на фоне роста цен на газ в Европе до 632 долларов за тысячу кубометров.

После прекращения транзита российского газа через Украину поставки топлива в Приднестровье обеспечиваются венгерской компанией MET Gas and Energy Marketing AG. Газ поступает через "Молдовагаз", а затем "Тираспольтрансгазу" (дочернее предприятие "Молдовагаза"). Сейчас обеспечение Молдавии (без учета Приднестровья) газом полностью сосредоточено в государственной компании "Энергоком", пришедшей на смену "Молдовагазу" после лишения последнего лицензии за невыполнение требований по разделению собственности в газотранспортных сетях.