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Власти Молдавии обогатились на схемах закупки газа, заявил Филат - РИА Новости, 17.07.2026
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16:32 17.07.2026
Власти Молдавии обогатились на схемах закупки газа, заявил Филат

Филат: власти Молдавии обогатились на схемах закупки природного газа

© РИА НовостиЭкс-премьер Молдавии Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что власти обогатились на неэффективных схемах закупки природного газа и нецелевом расходовании бюджета.
  • Он добавил, что официально власти отказались от закупок российского газа, но фактически покупали его через посредников, переплатив более 540 миллионов долларов.
КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Власти Молдавии обогатились на неэффективных схемах закупки природного газа и нецелевом расходовании бюджета, заявил РИА Новости бывший премьер-министр республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат.
В конце мая Высший совет безопасности Молдавии под руководством президента Майи Санду обсуждал риски из-за нестабильности на внешних рынках. Особое внимание на заседании уделили проектам по объединению энергосистемы страны с Румынией и европейской сетью. Была подчеркнута важность снижения потребления энергии в государственных учреждениях, домохозяйствах и частном секторе.
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"Официально власти Молдавии отказалась от закупок российского газа, но фактически покупали тот же самый ресурс через посредников. Я уже называл сумму – только на этапе закупок более 540 миллионов долларов переплачено. Разве не обогатились? Это официальные данные и расчёты. Это изучает Генеральная прокуратура по борьбе с коррупцией", - сказал Филат.
При этом в энергетической сфере, по его оценке, происходило прямое разворовывание средств, выделенных на компенсацию тарифов для населения.
Филат обратил внимание на абсурдность механизма этих выплат: компенсации за энергоносители начислялись всем одинаково, независимо от реальных потребностей. Владелец особняка площадью три тысячи квадратных метров получал такую же сумму, как и житель однокомнатной квартиры. Экс-премьер назвал это не заботой о людях, а способом упрощения бюрократических процедур в ущерб государственному бюджету. "Нам говорили, что мы должны платить за свободу, и эту цену заплатили учителя, врачи и вся экономика, но не представители правящей партии, повысившие себе оклады, - отметил Филат
Экс-премьер также предупредил о рисках перед отопительным сезоном на фоне роста цен на газ в Европе до 632 долларов за тысячу кубометров.
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После прекращения транзита российского газа через Украину поставки топлива в Приднестровье обеспечиваются венгерской компанией MET Gas and Energy Marketing AG. Газ поступает через "Молдовагаз", а затем "Тираспольтрансгазу" (дочернее предприятие "Молдовагаза"). Сейчас обеспечение Молдавии (без учета Приднестровья) газом полностью сосредоточено в государственной компании "Энергоком", пришедшей на смену "Молдовагазу" после лишения последнего лицензии за невыполнение требований по разделению собственности в газотранспортных сетях.
В МИД РФ подчеркивали, что проблемы Молдавии с энергобезопасностью стали прямым следствием курса ее властей на разрыв связей с Россией. Как заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук, отказ Кишинева от газа из РФ и закупки энергии на европейских рынках по чрезвычайно высоким ценам привели к колоссальному росту тарифов для молдавского населения.️
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