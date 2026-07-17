Сроки начала протезирования военных сократились, заявили в Минобороны

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сроки начала протезирования военнослужащих за полгода сокращены с 16 до 11 дней, а к концу 2026 года этот показатель составит всего 8 дней, заявила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.