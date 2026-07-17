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Сроки начала протезирования военных сократились, заявили в Минобороны - РИА Новости, 17.07.2026
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17:13 17.07.2026
Сроки начала протезирования военных сократились, заявили в Минобороны

МО: сроки начала протезирования военных за полгода сократились с 16 до 11 дней

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники в операционной
Медицинские сотрудники в операционной - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сроки начала протезирования военнослужащих сокращены с 16 до 11 дней.
  • К концу 2026 года сроки начала протезирования военнослужащих составят 8 дней.
  • Через Единый центр координации комплексной реабилитации Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова задействовано 25 реабилитационно-образовательных центров госпиталей и 56 протезно-ортопедических предприятий в 26 регионах России.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сроки начала протезирования военнослужащих за полгода сокращены с 16 до 11 дней, а к концу 2026 года этот показатель составит всего 8 дней, заявила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
Замминистра обороны обратила внимание, что проведена большая работа по сокращению сроков начала процедуры протезирования военнослужащих в региональных протезно-ортопедических предприятиях с момента их готовности.
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"За отчетный период средний срок начала протезирования военнослужащих с момента их готовности сокращен с 16 дней до 11. К концу года этот показатель составит всего 8 дней", - отметила Цивилева, слова которой приводит Министерство обороны.
Она добавила, что через созданный Единый центр координации комплексной реабилитации Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова задействовано 25 реабилитационно-образовательных центров госпиталей и 56 протезно-ортопедических предприятий в 26 регионах России.
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