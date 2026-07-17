ВСУ за неделю потеряли более 460 боевиков в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за неделю потеряли более 460 военных, 107 автомобилей и три безэкипажных катера в зоне действий группировки войск "Днепр".
- Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 460 военных, 107 авто и три безэкипажных катера в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю на данном направлении противник потерял свыше 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 107 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три безэкипажных катера и 25 станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.
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