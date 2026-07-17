ВСУ за неделю потеряли более 1505 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка "Запад" за неделю улучшила тактическое положение.
- ВСУ потеряли 1505 военнослужащих и военную технику, включая 19 боевых бронированных машин и 117 автомобилей.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли 1505 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение", - говорится в сводке Минобороны РФ за период с 11 по 17 июля.
Отмечается, что за это время нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили 1505 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 117 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавили в ведомстве.
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