Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за неделю потеряли свыше 1360 военнослужащих и технику в зоне действий сил российской группировки войск «Север».
- Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Бачевск Сумской области.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 1360 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
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"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1360 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что в течение недели активными действиями подразделений группировки войск "Север" взят под контроль населенный пункт Бачевск Сумской области.
Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии.
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