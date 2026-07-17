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ВСУ потеряли свыше 1360 военных и танк в зоне действия "Севера" за неделю - РИА Новости, 17.07.2026
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12:21 17.07.2026 (обновлено: 12:33 17.07.2026)
ВСУ потеряли свыше 1360 военных и танк в зоне действия "Севера" за неделю

МО: ВСУ потеряли свыше 1360 военных и танк в зоне действия "Севера" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за неделю потеряли свыше 1360 военнослужащих и технику в зоне действий сил российской группировки войск «Север».
  • Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Бачевск Сумской области.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 1360 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
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"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1360 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что в течение недели активными действиями подразделений группировки войск "Север" взят под контроль населенный пункт Бачевск Сумской области.
Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии.
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22 июня 2022, 17:18
 
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