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ВС России в порту Одессы поразили цехи по производству дронов ВСУ UJ-22 - РИА Новости, 17.07.2026
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09:16 17.07.2026 (обновлено: 09:22 17.07.2026)
ВС России в порту Одессы поразили цехи по производству дронов ВСУ UJ-22

МО: ВС России в порту Одессы поразили цехи по производству дронов ВСУ UJ-22

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России поразили два цеха по производству и сборке БПЛА в порту Одессы.
  • Среди пораженных объектов — цех узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», а также склад с боеприпасами.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе ночных ударов поразили в порту Одессы два цеха по производству и сборке БПЛА, в том числе узловой сборки UJ-22 компании "Укрджет", сообщило Минобороны РФ.
В ночь на пятницу ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах ВСУ.
"В результате ударов… также на территории порта "Одесса" поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании "Укрджет", а также склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдессаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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