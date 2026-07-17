ВС России в порту Одессы поразили цехи по производству дронов ВСУ UJ-22

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России поразили два цеха по производству и сборке БПЛА в порту Одессы.
- Среди пораженных объектов — цех узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», а также склад с боеприпасами.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе ночных ударов поразили в порту Одессы два цеха по производству и сборке БПЛА, в том числе узловой сборки UJ-22 компании "Укрджет", сообщило Минобороны РФ.
"В результате ударов… также на территории порта "Одесса" поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании "Укрджет", а также склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18