В Минобороны рассказали о справочной системе на основе языковой модели ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России сообщило о применении справочно-рекомендательной системы на основе языковой модели ИИ в повседневной деятельности органов военного управления.
- Замминистра обороны Дмитрий Щербинин рассказал о развертывании локальной справочной-рекомендательной системы на основе большой языковой модели и ее активном применении должностными лицами центральных органов военного управления.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Справочно-рекомендательная система на основе языковой модели ИИ применяется органами военного управления в повседневной деятельности, сообщило Минобороны России.
"Развернута локальная справочная рекомендательная система на основе большой языковой модели. Система активно применяется должностными лицами центральных органов военного управления", – сказал замминистра обороны Дмитрий Щербинин на коллегии ведомства.