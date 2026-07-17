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В Минобороны рассказали о справочной системе на основе языковой модели ИИ - РИА Новости, 17.07.2026
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16:49 17.07.2026
В Минобороны рассказали о справочной системе на основе языковой модели ИИ

МО РФ применяет справочно-рекомендательную систему на основе языковой модели ИИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны России
Здание министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства обороны России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России сообщило о применении справочно-рекомендательной системы на основе языковой модели ИИ в повседневной деятельности органов военного управления.
  • Замминистра обороны Дмитрий Щербинин рассказал о развертывании локальной справочной-рекомендательной системы на основе большой языковой модели и ее активном применении должностными лицами центральных органов военного управления.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Справочно-рекомендательная система на основе языковой модели ИИ применяется органами военного управления в повседневной деятельности, сообщило Минобороны России.
"Развернута локальная справочная рекомендательная система на основе большой языковой модели. Система активно применяется должностными лицами центральных органов военного управления", – сказал замминистра обороны Дмитрий Щербинин на коллегии ведомства.
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