В Минобороны назвали цель цифровой трансформации ВС России

В ходе мероприятия он доложил о решении ряда ключевых задач, поставленных на расширенном заседании коллегии ведомства в декабре 2025 года, включая итоги работы в первом полугодии по одному из приоритетных направлений – внедрение цифровых технологий в Министерстве обороны. В том числе он доложил о реализации утвержденной концепции цифровой трансформации Вооруженных сил Российской Федерации.