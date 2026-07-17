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В Минобороны назвали цель цифровой трансформации ВС России - РИА Новости, 17.07.2026
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16:33 17.07.2026
В Минобороны назвали цель цифровой трансформации ВС России

МО: цель цифровой трансформации заключается в удержании превосходства ВС РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра обороны России Дмитрий Щербинин доложил о реализации концепции цифровой трансформации ВС России.
  • Ее цель — удержание военно-технического превосходства за счет внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта.
  • Сформирован целевой облик цифровой архитектуры, детализированы задачи на разных уровнях.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Цель цифровой трансформации - удержание военно-технического превосходства Вооруженных сил РФ за счет внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта, заявил заместитель министра обороны России Дмитрий Щербинин на коллегии ведомства в пятницу.
В ходе мероприятия он доложил о решении ряда ключевых задач, поставленных на расширенном заседании коллегии ведомства в декабре 2025 года, включая итоги работы в первом полугодии по одному из приоритетных направлений – внедрение цифровых технологий в Министерстве обороны. В том числе он доложил о реализации утвержденной концепции цифровой трансформации Вооруженных сил Российской Федерации.
«
"Целью цифровой трансформации является достижение и удержание военного и военно-технического превосходства ВС РФ в современных и прогнозируемых военных конфликтах за счет внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта", - сказал Щедрин, которого цитирует пресс-служба МО РФ.
По его словам, определены исходные данные, цели и задачи, сформирован целевой облик цифровой архитектуры, смысловые и лингвистические взаимоувязки концептуальных документов. Детализированы задачи на прикладном, инфраструктурном и общесистемном уровнях.
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