Минюст расширил список нежелательных в России организаций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство юстиции внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, пять организаций из США, Швейцарии и Финляндии.
- Генпрокуратура признала все эти организации нежелательными в июле.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, пять организаций из США, Швейцарии и Финляндии, сообщается на сайте ведомства.
"Перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации... Международное общественное движение "В защиту прав избирателей "Голос"*... Child Evangelism Fellowship* (CEF*, "Общество евангелизации детей"*), Соединенные Штаты Америки", - говорится в перечне.
Также в список вошли американский "Центр междисциплинарных исследований Арктики, отдаленных и холодных территорий"*, "Швейцарское академическое общество восточноевропейских исследований"* и "Карельское просветительское общество"* из Финляндии.
Как указано в перечне, Генпрокуратура признала все эти организации нежелательными в июле.
* Организация внесена в перечень нежелательных в России