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Минюст расширил список нежелательных в России организаций - РИА Новости, 17.07.2026
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19:23 17.07.2026
Минюст расширил список нежелательных в России организаций

Минюст внес пять организаций в список нежелательных в России

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, пять организаций из США, Швейцарии и Финляндии.
  • Генпрокуратура признала все эти организации нежелательными в июле.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, пять организаций из США, Швейцарии и Финляндии, сообщается на сайте ведомства.
"Перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации... Международное общественное движение "В защиту прав избирателей "Голос"*... Child Evangelism Fellowship* (CEF*, "Общество евангелизации детей"*), Соединенные Штаты Америки", - говорится в перечне.
Также в список вошли американский "Центр междисциплинарных исследований Арктики, отдаленных и холодных территорий"*, "Швейцарское академическое общество восточноевропейских исследований"* и "Карельское просветительское общество"* из Финляндии.
Как указано в перечне, Генпрокуратура признала все эти организации нежелательными в июле.
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РоссияФинляндияСШАГенеральная прокуратура РФМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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