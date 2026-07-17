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Западные спецслужбы координируют действия украинских хакеров, заявили в МИД - РИА Новости, 17.07.2026
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17:01 17.07.2026 (обновлено: 17:46 17.07.2026)
Западные спецслужбы координируют действия украинских хакеров, заявили в МИД

МИД: западные спецслужбы координируют действия украинских хакеров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения западных военных и спецслужб находятся на Украине.
  • Они координируют действия украинских хакеров.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подразделения западных военных и спецслужб находятся на Украине и координируют действия украинских хакеров, сообщили в министерстве иностранных дел РФ.
«
"На территории Украины на постоянной основе находятся целые подразделения западных военных и спецслужб, которые в режиме "реального времени" координируют действия киевских хакеров", - сказано в заявлении на сайте ведомства.
Как указала дипломат, западные страны оказывают Украине материально-техническую "подпитку" и обучение.
«
"Запад не только закрывает глаза на эту вполне реальную угрозу международной информационной безопасности, но и содействует Банковой", - добавила Захарова.
Евросоюз 13 июля ввел санкции против девяти физических и четырех юридических лиц, бездоказательно утверждая, что они якобы причастны к кибератакам против Украины и стран Евросоюза.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз неоднократно голословно обвинял Россию в проведении кибератак и вводил персональные санкции против российских граждан и организаций. Москва последовательно отвергает подобные обвинения, называя их бездоказательными.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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