Западные спецслужбы координируют действия украинских хакеров, заявили в МИД

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подразделения западных военных и спецслужб находятся на Украине и координируют действия украинских хакеров, сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

"Запад не только закрывает глаза на эту вполне реальную угрозу международной информационной безопасности, но и содействует Банковой", - добавила Захарова.

Евросоюз 13 июля ввел санкции против девяти физических и четырех юридических лиц, бездоказательно утверждая, что они якобы причастны к кибератакам против Украины и стран Евросоюза.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.