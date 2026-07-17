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МИД: Москва не получала обращений по инцидентам в киберпространстве - РИА Новости, 17.07.2026
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16:59 17.07.2026 (обновлено: 17:44 17.07.2026)
МИД: Москва не получала обращений по инцидентам в киберпространстве

МИД: Москва не получала от Запада обращений по инцидентам в киберпространстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что в адрес России не поступало никаких официальных обращений в связи с упомянутыми компьютерными атаками.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва не получала официальных обращений от Запада для выяснения ситуации в связи с заявленными ими инцидентами в киберпространстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"В связи с упомянутыми компьютерными атаками в наш адрес не поступало никаких официальных обращений", - говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Дипломат подчеркнула, что в Москве расценивают этот факт как свидетельство отсутствия каких-либо доказательств причастности России к произошедшим инцидентам, а также отсутствия заинтересованности в деполитизированном разбирательстве.
Ранее ряд недружественных западных стран бездоказательно обвинили Россию в "постоянной злонамеренной деятельности" в киберпространстве.
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