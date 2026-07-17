МИД: Москва не получала обращений по инцидентам в киберпространстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что в адрес России не поступало никаких официальных обращений в связи с упомянутыми компьютерными атаками.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва не получала официальных обращений от Запада для выяснения ситуации в связи с заявленными ими инцидентами в киберпространстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"В связи с упомянутыми компьютерными атаками в наш адрес не поступало никаких официальных обращений", - говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Ранее ряд недружественных западных стран бездоказательно обвинили Россию в "постоянной злонамеренной деятельности" в киберпространстве.