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Захарова: Запад использует обвинения против России для милитаризации Европы - РИА Новости, 17.07.2026
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16:58 17.07.2026 (обновлено: 20:17 17.07.2026)
Захарова: Запад использует обвинения против России для милитаризации Европы

Захарова: Запад использует обвинения против России для цементирования русофобии

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Запад использует обвинения против России для цементирования антироссийской пропаганды.
  • По ее словам, российской стороне не поступало официальных обращений по поводу компьютерных атак, что свидетельствует об отсутствии доказательств и нежелании западных стран проводить деполитизированное расследование.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Запад использует обвинения против России для цементирования антироссийской пропаганды, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Их истинная цель - цементирование русофобии, формирование алармистской атмосферы, необходимой для превращения Европы в "осажденную крепость" и обоснования дальнейших недружественных мер, оправдания собственных весьма затратных агрессивных милитаристских приготовлений, включающих усиление активности во всех операционных сферах - на суше, в воздухе, на море, в космическом и киберпространстве", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
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По словам Захаровой, в рамках очередной информационной кампании ЕС ввел санкции против нескольких российских физических и юридических лиц, однако никаких доказательств причастности России к приписываемым ей киберинцидентам представлено не было.
Она отметила, что российской стороне не поступало официальных обращений по поводу упомянутых компьютерных атак, что, по оценке Москвы, свидетельствует об отсутствии доказательств и нежелании западных стран проводить деполитизированное расследование.
"Расцениваем этот факт как свидетельство отсутствия каких-либо доказательств причастности России к произошедшим инцидентам, а также отсутствия заинтересованности в деполитизированном разбирательстве", - подчеркнула Захарова.
Ранее ряд недружественных западных стран бездоказательно обвинили Россию в "постоянной злонамеренной деятельности" в киберпространстве.
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