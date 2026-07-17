Захарова: Запад использует обвинения против России для милитаризации Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что Запад использует обвинения против России для цементирования антироссийской пропаганды.
- По ее словам, российской стороне не поступало официальных обращений по поводу компьютерных атак, что свидетельствует об отсутствии доказательств и нежелании западных стран проводить деполитизированное расследование.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Запад использует обвинения против России для цементирования антироссийской пропаганды, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Их истинная цель - цементирование русофобии, формирование алармистской атмосферы, необходимой для превращения Европы в "осажденную крепость" и обоснования дальнейших недружественных мер, оправдания собственных весьма затратных агрессивных милитаристских приготовлений, включающих усиление активности во всех операционных сферах - на суше, в воздухе, на море, в космическом и киберпространстве", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
По словам Захаровой, в рамках очередной информационной кампании ЕС ввел санкции против нескольких российских физических и юридических лиц, однако никаких доказательств причастности России к приписываемым ей киберинцидентам представлено не было.
Она отметила, что российской стороне не поступало официальных обращений по поводу упомянутых компьютерных атак, что, по оценке Москвы, свидетельствует об отсутствии доказательств и нежелании западных стран проводить деполитизированное расследование.
"Расцениваем этот факт как свидетельство отсутствия каких-либо доказательств причастности России к произошедшим инцидентам, а также отсутствия заинтересованности в деполитизированном разбирательстве", - подчеркнула Захарова.
Ранее ряд недружественных западных стран бездоказательно обвинили Россию в "постоянной злонамеренной деятельности" в киберпространстве.