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Россия выступает за мирное использование киберпространства, заявили в МИД - РИА Новости, 17.07.2026
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16:56 17.07.2026 (обновлено: 17:56 17.07.2026)
Россия выступает за мирное использование киберпространства, заявили в МИД

МИД: Россия выступает за мирное использование киберпространства

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выступает за мирное использование киберпространства.
  • Использование киберпространства должно соответствовать нормам международного права, закрепленным в Уставе ООН и резолюциях ГА ООН о международной информационной безопасности.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия выступает за мирное использование киберпространства в соответствии с нормами международного права, заявили в министерстве иностранных дел РФ.
"Наша страна последовательно выступает за мирное использование киберпространства в соответствии с нормами международного права, закрепленными в Уставе ООН, а также положениями тематических резолюций ГА ООН о международной информационной безопасности", - приводятся слова Захаровой на сайте ведомства.
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Как отметила дипломат, Россия неоднократно предлагала представителям западных стран и организаций наладить профессиональный диалог по вызывающим обеспокоенность происшествиям в киберпространстве.
Евросоюз 13 июля ввел санкции против девяти физических и четырех юридических лиц, бездоказательно утверждая, что они якобы причастны к кибератакам против Украины и стран Евросоюза.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз неоднократно голословно обвинял Россию в проведении кибератак и вводил персональные санкции против российских граждан и организаций. Москва последовательно отвергает подобные обвинения, называя их бездоказательными.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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