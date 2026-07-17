Россия выступает за мирное использование киберпространства, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия выступает за мирное использование киберпространства.
- Использование киберпространства должно соответствовать нормам международного права, закрепленным в Уставе ООН и резолюциях ГА ООН о международной информационной безопасности.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия выступает за мирное использование киберпространства в соответствии с нормами международного права, заявили в министерстве иностранных дел РФ.
"Наша страна последовательно выступает за мирное использование киберпространства в соответствии с нормами международного права, закрепленными в Уставе ООН, а также положениями тематических резолюций ГА ООН о международной информационной безопасности", - приводятся слова Захаровой на сайте ведомства.
Как отметила дипломат, Россия неоднократно предлагала представителям западных стран и организаций наладить профессиональный диалог по вызывающим обеспокоенность происшествиям в киберпространстве.
Евросоюз 13 июля ввел санкции против девяти физических и четырех юридических лиц, бездоказательно утверждая, что они якобы причастны к кибератакам против Украины и стран Евросоюза.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз неоднократно голословно обвинял Россию в проведении кибератак и вводил персональные санкции против российских граждан и организаций. Москва последовательно отвергает подобные обвинения, называя их бездоказательными.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.