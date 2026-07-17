Краткий пересказ от РИА ИИ Россия выступает за мирное использование киберпространства.

Использование киберпространства должно соответствовать нормам международного права, закрепленным в Уставе ООН и резолюциях ГА ООН о международной информационной безопасности.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия выступает за мирное использование киберпространства в соответствии с нормами международного права, заявили в министерстве иностранных дел РФ.

"Наша страна последовательно выступает за мирное использование киберпространства в соответствии с нормами международного права, закрепленными в Уставе ООН , а также положениями тематических резолюций ГА ООН о международной информационной безопасности", - приводятся слова Захаровой на сайте ведомства.

Как отметила дипломат, Россия неоднократно предлагала представителям западных стран и организаций наладить профессиональный диалог по вызывающим обеспокоенность происшествиям в киберпространстве.

Евросоюз 13 июля ввел санкции против девяти физических и четырех юридических лиц, бездоказательно утверждая, что они якобы причастны к кибератакам против Украины и стран Евросоюза.

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз неоднократно голословно обвинял Россию в проведении кибератак и вводил персональные санкции против российских граждан и организаций. Москва последовательно отвергает подобные обвинения, называя их бездоказательными.