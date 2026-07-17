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МИД: Запад голословно обвинил Россию в "злонамеренных действиях" - РИА Новости, 17.07.2026
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16:55 17.07.2026 (обновлено: 17:21 17.07.2026)
МИД: Запад голословно обвинил Россию в "злонамеренных действиях"

МИД: Запад голословно обвинил РФ в "злонамеренных действиях в киберпространстве"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад обвинил Россию в злонамеренных действиях в киберпространстве.
  • По словам Марии Захаровой, обвинения были бездоказательными.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Запад не представил никаких конкретных доказательств, обвинив Россию в "злонамеренных действиях в киберпространстве", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Тринадцатого июля ряд проводящих недружественную по отношению к России политику стран и организаций осуществил очередную серию скоординированных информационных атак, бездоказательно обвинив нашу страну в "постоянной злонамеренной деятельности" в киберпространстве", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.
В ответ на требования России предъявить неоспоримые свидетельства "причастности России" к противоправным действиям, последовали "невразумительные ссылки" на анализ неких данных, поделиться которыми якобы "не представляется возможным", указала Захарова.
"Как обычно, никаких конкретных фактов не представлено", - подчеркнула она.
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