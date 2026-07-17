Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Запад обвинил Россию в злонамеренных действиях в киберпространстве.

По словам Марии Захаровой, обвинения были бездоказательными.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Запад не представил никаких конкретных доказательств, обвинив Россию в "злонамеренных действиях в киберпространстве", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

« "Тринадцатого июля ряд проводящих недружественную по отношению к России политику стран и организаций осуществил очередную серию скоординированных информационных атак, бездоказательно обвинив нашу страну в "постоянной злонамеренной деятельности" в киберпространстве", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

В ответ на требования России предъявить неоспоримые свидетельства "причастности России" к противоправным действиям, последовали "невразумительные ссылки" на анализ неких данных, поделиться которыми якобы "не представляется возможным", указала Захарова.