МИД Турции обвинил ЕС в предвзятом подходе к стране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что Евросоюз продемонстрировал предвзятый и несправедливый подход к Турции, проигнорировав ее статус кандидата на вступление в ЕС в документе "Общее понимание: угрозы и вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Оценка стратегической среды ЕС".
- Он отметил, что документ был опубликован вскоре после саммита НАТО в Анкаре, на котором союзники подтвердили возросшую роль Турции в обеспечении безопасности Альянса, однако авторы документа попытались нивелировать значение этого факта.
- Представитель МИД Турции отверг содержащиеся в документе утверждения по Восточному Средиземноморью, назвав их необоснованными, и призвал Евросоюз придерживаться более реалистичного подхода.
АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Евросоюз продемонстрировал предвзятый и несправедливый подход к Турции, проигнорировав статус страны как кандидата на вступление в ЕС в своем документе, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Документ "Общее понимание: угрозы и вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Оценка стратегической среды ЕС" (Common Understanding – The Threats and Challenges We Face: Assessment of the EU's Strategic Environment) был одобрен Советом ЕС во вторник. В документе содержатся положения, касающиеся Турции, Кипра и региональной безопасности.
"Содержащиеся в документе ссылки на нашу страну лишены стратегического и справедливого подхода", - говорится в заявлении дипломата в Х.
Кечели отметил, что документ игнорирует статус Турции как страны-кандидата на вступление в Евросоюз и свидетельствует о неспособности Брюсселя сформировать общее видение будущих отношений с Анкарой.
По словам представителя МИД, документ был опубликован вскоре после саммита НАТО в Анкаре, на котором союзники подтвердили возросшую роль Турции в обеспечении безопасности Альянса, однако его авторы попытались нивелировать значение этого факта.
Кечели также отверг содержащиеся в документе утверждения по Восточному Средиземноморью, назвав их необоснованными и свидетельствующими о сохранении предвзятого подхода ЕС.
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Комментируя кипрское урегулирование, представитель МИД напомнил, что, по мнению Анкары, именно греческая кипрская сторона отвергла план ООН по всеобъемлющему урегулированию в 2004 году и заняла непримиримую позицию на конференции по Кипру в 2017 году, что привело к срыву переговоров.
В завершение Кечели призвал Евросоюз придерживаться более реалистичного подхода и выработать видение, отвечающее интересам обеих сторон.
Кипр де-факто разделен на две части, греческую и турецкую, с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Около 37% территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция.
Турция получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз в 1999 году, а переговоры о членстве начались в 2005 году. В последующие годы переговорный процесс практически остановился из-за разногласий по вопросам верховенства права, ситуации на Кипре, отношений в Восточном Средиземноморье и ряда политических вопросов.