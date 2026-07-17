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Мерц подтвердил планы ФРГ принять участие в учениях "коалиции желающих" - РИА Новости, 17.07.2026
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17:59 17.07.2026
Мерц подтвердил планы ФРГ принять участие в учениях "коалиции желающих"

Мерц подтвердил участие ФРГ в учениях "коалиции желающих" в Польше

© AP Photo / Michael KappelerКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Michael Kappeler
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил планы Германии принять участие в первых учениях "коалиции желающих".
  • Учения пройдут осенью в Польше по инициативе Франции, в них примут участие в основном британские и французские войска.
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил планы Германии принять участие в первых учениях так называемой "коалиции желающих", запланированных к проведению в Польше.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил во вторник о планах провести осенью в республике первые учения "коалиции желающих". По его словам, они пройдут в основном с участием британских и французских войск.
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"Осенью по инициативе Франции "коалиция желающих" проведет учения. Германия примет в них участие", - сообщил Мерц по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По его словам, в настоящее время Берлин и Париж совместно прорабатывают вопросы такого участия.
Участники так называемой "коалиции желающих" в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей, поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал их коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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