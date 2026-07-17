Краткий пересказ от РИА ИИ Фридрих Мерц допустил возможность появления новой ядерной доктрины в результате расширения сотрудничества Германии и Франции.

Немецкий канцлер впервые принял предложение французского лидера совместно рассматривать вопросы, связанные с ядерным сдерживанием.

БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в результате расширения сотрудничества Германии и Франции.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном немецкий канцлер сообщил, что впервые принял предложение французского лидера совместно рассматривать вопросы, связанные с ядерным сдерживанием.

"Мы укрепляем нашу обороноспособность, серьезно рассматривая предложение, которое французское правительство сделало нам в сфере ядерного сдерживания… Возможно, это приведет к появлению новой доктрины, но сегодня говорить об этом еще слишком рано", - сказал Мерц. Трансляцию пресс-конференции телеканал Phoenix.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.