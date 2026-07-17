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Мерц допустил появление новой ядерной доктрины - РИА Новости, 17.07.2026
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17:36 17.07.2026
Мерц допустил появление новой ядерной доктрины

Мерц допустил появление новой ядерной доктрины на фоне сближения Франции и ФРГ

© AP Photo / Leon NealКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Leon Neal
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фридрих Мерц допустил возможность появления новой ядерной доктрины в результате расширения сотрудничества Германии и Франции.
  • Немецкий канцлер впервые принял предложение французского лидера совместно рассматривать вопросы, связанные с ядерным сдерживанием.
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в результате расширения сотрудничества Германии и Франции.
В ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном немецкий канцлер сообщил, что впервые принял предложение французского лидера совместно рассматривать вопросы, связанные с ядерным сдерживанием.
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"Мы укрепляем нашу обороноспособность, серьезно рассматривая предложение, которое французское правительство сделало нам в сфере ядерного сдерживания… Возможно, это приведет к появлению новой доктрины, но сегодня говорить об этом еще слишком рано", - сказал Мерц. Трансляцию пресс-конференции телеканал Phoenix.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с РФ, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.
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