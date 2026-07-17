Большинство немцев недовольны реформами правительства Мерца, показал опрос

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство немцев недовольны реформами, согласованными правительством канцлера ФРГ Фридриха Мерца или уже одобренными бундестагом.

Лишь 30% опрошенных считают, что правительство своими реформами делает шаг в правильном направлении, тогда как 63% придерживаются противоположного мнения.

Особенно негативно респонденты оценивают распределение финансовой нагрузки в рамках пакета реформ: 81% назвали новую меру несправедливой.

БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Большинство немцев недовольны реформами, согласованными правительством канцлера ФРГ Фридриха Мерца или уже одобренными бундестагом, свидетельствует опрос исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF.

Институт напомнил, что накануне летних парламентских каникул правительство Германии согласовало пакет реформ, касающихся налоговой системы, пенсионного обеспечения, рынка труда и экономики. Бундестаг 10 июля, в последний день работы перед летними каникулами, принял разработанный правительством пакет мер, направленный на масштабное сокращение расходов на здравоохранение.

"Лишь 30% опрошенных считают, что правительство своими реформами делает шаг в правильном направлении, тогда как 63% придерживаются противоположного мнения", - говорится в сообщении на сайте исследовательского института.

Опрос показал, что реформы получили поддержку прежде всего среди избирателей правящих партий: новые меры одобряют 66% сторонников Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и 51% сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Большинство избирателей оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), а также партий "Левые" и "Зеленые" в отношении реформ настроены скептически.

Согласно результатам опроса, особенно негативно респонденты оценивают распределение финансовой нагрузки в рамках пакета реформ: 81% назвали новую меру несправедливой.

Опрос проводился с 14 по 16 июля среди 1284 человек по телефону и онлайн. Статистическая погрешность не превышает трех процентных пунктов.