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Мерц подтвердил участие Германии в учениях Франции по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 17.07.2026
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13:29 17.07.2026
Мерц подтвердил участие Германии в учениях Франции по ядерному сдерживанию

Мерц подтвердил участие ФРГ в учениях Франции по ядерному сдерживанию

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фридрих Мерц подтвердил участие Германии в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию.
  • Канцлер ФРГ заявил об углублении сотрудничества между Германией и Францией в оборонной сфере для укрепления потенциала сдерживания в Европе.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о периоде "продвинутого ядерного сдерживания" и увеличении числа ядерных боеголовок, а также о планах проведения совместных учений с участием восьми европейских стран.
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил информацию о планах Германии принять участие в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию.
Телеканал NTV сообщил в четверг со ссылкой на представителя правительства ФРГ, что Германия осенью впервые примет участие в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию.
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"Еще в этом году мы примем участие в учениях французских вооруженных сил по ядерному сдерживанию", - написал Мерц в своем аккаунте в соцсети Х.
Канцлер также заявил об углублении сотрудничества между Германией и Францией в оборонной сфере. Он утверждает, что таким образом обе страны предпринимают усилия по "укреплению потенциала сдерживания" в Европе.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с РФ, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.
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