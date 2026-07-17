Мерц подтвердил участие Германии в учениях Франции по ядерному сдерживанию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фридрих Мерц подтвердил участие Германии в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию.
- Канцлер ФРГ заявил об углублении сотрудничества между Германией и Францией в оборонной сфере для укрепления потенциала сдерживания в Европе.
- Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о периоде "продвинутого ядерного сдерживания" и увеличении числа ядерных боеголовок, а также о планах проведения совместных учений с участием восьми европейских стран.
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил информацию о планах Германии принять участие в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию.
"Еще в этом году мы примем участие в учениях французских вооруженных сил по ядерному сдерживанию", - написал Мерц в своем аккаунте в соцсети Х.
Канцлер также заявил об углублении сотрудничества между Германией и Францией в оборонной сфере. Он утверждает, что таким образом обе страны предпринимают усилия по "укреплению потенциала сдерживания" в Европе.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
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15 июля, 17:21