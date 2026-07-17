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Меркель была против переизбрания Трампа, сообщила американская разведка - РИА Новости, 17.07.2026
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07:23 17.07.2026
Меркель была против переизбрания Трампа, сообщила американская разведка

Разведка США: Меркель была против переизбрания Трампа из-за личных конфликтов

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ангела Меркель была против переизбрания Дональда Трампа на пост президента США в 2020 году, следует из доклада американской разведки.
  • Причиной негативного отношения Меркель к переизбранию Трампа якобы были персональные конфликты между ними.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, находясь на тот момент во главе немецкого правительства, была против переизбрания Дональда Трампа на пост президента США в 2020 году, следует из опубликованного доклада американской разведки, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Канцлер Германии Меркель почти что точно предпочитала, чтобы президент США не победил при переизбрании", - говорится в документе, посвященном иностранным угрозам федеральных выборов в США 2020 года.
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Подчеркивается, что причиной такого настроя якобы были персональные конфликты между Меркель и Трампом.
Кроме того, согласно изложенной в докладе информации, другие иностранные действующие лица также имели личные предпочтения по исходу президентских выборов 2020 года, где в итоге победил Джо Байден.
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