Меркель была против переизбрания Трампа, сообщила американская разведка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ангела Меркель была против переизбрания Дональда Трампа на пост президента США в 2020 году, следует из доклада американской разведки.
- Причиной негативного отношения Меркель к переизбранию Трампа якобы были персональные конфликты между ними.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, находясь на тот момент во главе немецкого правительства, была против переизбрания Дональда Трампа на пост президента США в 2020 году, следует из опубликованного доклада американской разведки, с которым ознакомилось РИА Новости.
Подчеркивается, что причиной такого настроя якобы были персональные конфликты между Меркель и Трампом.
Кроме того, согласно изложенной в докладе информации, другие иностранные действующие лица также имели личные предпочтения по исходу президентских выборов 2020 года, где в итоге победил Джо Байден.