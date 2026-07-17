Меркель была против переизбрания Трампа, сообщила американская разведка

Краткий пересказ от РИА ИИ Ангела Меркель была против переизбрания Дональда Трампа на пост президента США в 2020 году, следует из доклада американской разведки.

Причиной негативного отношения Меркель к переизбранию Трампа якобы были персональные конфликты между ними.

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, находясь на тот момент во главе немецкого правительства, была против переизбрания Дональда Трампа на пост президента США в 2020 году, следует из опубликованного доклада американской разведки, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Канцлер Германии Меркель почти что точно предпочитала, чтобы президент США не победил при переизбрании", - говорится в документе, посвященном иностранным угрозам федеральных выборов в США 2020 года.

Подчеркивается, что причиной такого настроя якобы были персональные конфликты между Меркель и Трампом.