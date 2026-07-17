Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Мексики отменили предупреждение об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,4 у побережья штата Чиапас.

После основного землетрясения зарегистрировали 91 афтершок, самым сильным из которых был толчок магнитудой 6,5.

Национальная служба гражданской защиты Мексики не получила сведений о серьезных повреждениях зданий и тяжелых травмах людей.

МЕХИКО, 17 июл – РИА Новости. Власти Мексики отменили предупреждение об угрозе цунами, объявленное после мощного землетрясения магнитудой 7,4 у побережья штата Чиапас, сообщил Центр предупреждения о цунами ВМС страны.

"На основе проанализированной информации и наблюдений за уровнем моря на тихоокеанском побережье Мексики и в районе, прилегающем к эпицентру землетрясения, значительных изменений не ожидается, в связи с чем предупреждение о цунами для мексиканского побережья Тихого океана отменяется", - говорится в бюллетене на сайте центра.

При этом власти рекомендовали сохранять осторожность в акваториях портов и во время портовой, туристической и рыболовной деятельности из-за сохраняющихся сильных прибрежных течений.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром в пятницу в 135 километрах к юго-западу от города Сьюдад-Идальго в штате Чиапас. Национальная сейсмологическая служба сообщила, что по состоянию на 13.00 по местному времени (22:00 Мск) после землетрясения магнитудой 7,4 зарегистрирован уже 91 афтершок. Самым сильным повторным толчком остается землетрясение магнитудой 6,5.