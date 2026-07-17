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Власти Мексики отменили предупреждение об угрозе цунами - РИА Новости, 17.07.2026
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22:52 17.07.2026
Власти Мексики отменили предупреждение об угрозе цунами

Власти Мексики отменили предупреждение об угрозе цунами после землетрясения

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики
Флаг Мексики - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Мексики отменили предупреждение об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,4 у побережья штата Чиапас.
  • После основного землетрясения зарегистрировали 91 афтершок, самым сильным из которых был толчок магнитудой 6,5.
  • Национальная служба гражданской защиты Мексики не получила сведений о серьезных повреждениях зданий и тяжелых травмах людей.
МЕХИКО, 17 июл – РИА Новости. Власти Мексики отменили предупреждение об угрозе цунами, объявленное после мощного землетрясения магнитудой 7,4 у побережья штата Чиапас, сообщил Центр предупреждения о цунами ВМС страны.
"На основе проанализированной информации и наблюдений за уровнем моря на тихоокеанском побережье Мексики и в районе, прилегающем к эпицентру землетрясения, значительных изменений не ожидается, в связи с чем предупреждение о цунами для мексиканского побережья Тихого океана отменяется", - говорится в бюллетене на сайте центра.
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При этом власти рекомендовали сохранять осторожность в акваториях портов и во время портовой, туристической и рыболовной деятельности из-за сохраняющихся сильных прибрежных течений.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром в пятницу в 135 километрах к юго-западу от города Сьюдад-Идальго в штате Чиапас. Национальная сейсмологическая служба сообщила, что по состоянию на 13.00 по местному времени (22:00 Мск) после землетрясения магнитудой 7,4 зарегистрирован уже 91 афтершок. Самым сильным повторным толчком остается землетрясение магнитудой 6,5.
Национальная служба гражданской защиты Мексики сообщила, что не получила сведений о серьезных повреждениях жилых и общественных зданий, а также о людях, получивших тяжелые травмы.
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