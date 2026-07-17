Рейтинг@Mail.ru
В Бронницах локализовали пожар на площади 3100 квадратных метров - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 17.07.2026 (обновлено: 09:17 17.07.2026)
В Бронницах локализовали пожар на площади 3100 квадратных метров

МЧС: пожар в Бронницах локализовали на площади 3,1 тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в подмосковных Бронницах локализован на площади 3100 квадратных метров.
  • Тушение пожара осложняет сильное задымление, работы по ликвидации продолжаются.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пожар в подмосковных Бронницах локализован на площади 3100 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало о пожаре в промзоне на площади 5 тысяч квадратных метров.
Пожар на территории промзоны в подмосковных Бронницах - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
В Бронницах загорелись два бензовоза и две "Газели" на территории промзоны
09:12
"Пожар в Подмосковье локализован на площади 3100 квадратных метров. Огнеборцы не допустили распространения огня на административное здание", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, работы по ликвидации продолжаются, тушение осложняет сильное задымление.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
В Ставрополье локализовали пожар в промышленной зоне
13 июля, 17:25
 
БронницыРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала