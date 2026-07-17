В Бронницах локализовали пожар на площади 3100 квадратных метров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в подмосковных Бронницах локализован на площади 3100 квадратных метров.
- Тушение пожара осложняет сильное задымление, работы по ликвидации продолжаются.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пожар в подмосковных Бронницах локализован на площади 3100 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало о пожаре в промзоне на площади 5 тысяч квадратных метров.
"Пожар в Подмосковье локализован на площади 3100 квадратных метров. Огнеборцы не допустили распространения огня на административное здание", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, работы по ликвидации продолжаются, тушение осложняет сильное задымление.
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13 июля, 17:25