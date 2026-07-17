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Эндокринолог объяснила, почему после марафона нельзя резко останавливаться - РИА Новости, 17.07.2026
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15:28 17.07.2026
Эндокринолог объяснила, почему после марафона нельзя резко останавливаться

Полина Фукаляк: первые 10-15 минут после финиша лучше спокойно ходить

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский полумарафон
Московский полумарафон - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Московский полумарафон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-эндокринолог Клиники СПбГУ Полина Фукаляк рекомендовала спокойно ходить в течение 10–15 минут после марафона, чтобы помочь организму прийти в норму.
  • Сразу после забега стоит сделать легкую заминку, переодеться в сухую одежду и постепенно восполнить потерю жидкости.
  • Для восстановления водно-солевого баланса и запасов энергии после длительной нагрузки можно выпить 500 миллилитров безалкогольного пива, а возвращаться к интенсивным тренировкам сразу после марафона не стоит.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спокойная ходьба в течение 10-15 минут после марафона поможет организму быстрее прийти в норму, рассказала врач-эндокринолог Клиники СПбГУ Полина Фукаляк.
"После марафона нельзя резко останавливаться: внезапное прекращение движения на фоне интенсивной работы сердечно-сосудистой системы может ухудшить самочувствие. Первые 10-15 минут после финиша лучше спокойно ходить", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Фукаляк.
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По словам врача, организм после 42 километров испытывает серьезный стресс: снижаются запасы энергии, вместе с жидкостью теряются электролиты, а мышцы получают микроповреждения. Сразу после забега стоит сделать легкую заминку, переодеться в сухую одежду и постепенно восполнить потерю жидкости, порекомендовала Фукаляк.
"После длительной нагрузки важно восстановить водно-солевой баланс и запасы энергии. Одним из вариантов может быть 500 миллилитров безалкогольного пива. Оно содержит углеводы, витамины группы В, калий и кальций, необходимые для работы мышц и передачи нервных импульсов", - отметила врач.
После возвращения домой организму потребуются полноценный прием пищи, сон и отдых, а возвращаться к интенсивным тренировкам сразу не стоит, заключила специалист.
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