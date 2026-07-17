Эндокринолог объяснила, почему после марафона нельзя резко останавливаться

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-эндокринолог Клиники СПбГУ Полина Фукаляк рекомендовала спокойно ходить в течение 10–15 минут после марафона, чтобы помочь организму прийти в норму.

Сразу после забега стоит сделать легкую заминку, переодеться в сухую одежду и постепенно восполнить потерю жидкости.

Для восстановления водно-солевого баланса и запасов энергии после длительной нагрузки можно выпить 500 миллилитров безалкогольного пива, а возвращаться к интенсивным тренировкам сразу после марафона не стоит.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спокойная ходьба в течение 10-15 минут после марафона поможет организму быстрее прийти в норму, рассказала врач-эндокринолог Клиники СПбГУ Полина Фукаляк.

"После марафона нельзя резко останавливаться: внезапное прекращение движения на фоне интенсивной работы сердечно-сосудистой системы может ухудшить самочувствие. Первые 10-15 минут после финиша лучше спокойно ходить", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Фукаляк.

По словам врача, организм после 42 километров испытывает серьезный стресс: снижаются запасы энергии, вместе с жидкостью теряются электролиты, а мышцы получают микроповреждения. Сразу после забега стоит сделать легкую заминку, переодеться в сухую одежду и постепенно восполнить потерю жидкости, порекомендовала Фукаляк.

"После длительной нагрузки важно восстановить водно-солевой баланс и запасы энергии. Одним из вариантов может быть 500 миллилитров безалкогольного пива. Оно содержит углеводы, витамины группы В, калий и кальций, необходимые для работы мышц и передачи нервных импульсов", - отметила врач.