Глава МИД ФРГ предложил создать миссию ЕС в Ливане после вывода сил ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль предложил создать миссию ЕС по стабилизации в Ливане после завершения миротворческой миссии ООН.

Он считает, что миссия ЕС позволит создать условия для вывода израильской армии из Ливана, не допустив при этом возвращения "Хезболлах".

БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль предложил создать миссию ЕС по стабилизации в Ливане после завершения миротворческой миссии ООН.

Немецкий бундестаг проголосовал в конце июня в последний раз за продление участия бундесвера в миротворческой миссии ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) до 31 декабря 2026 года, после чего оперативное выполнение задач там будет завершено, сообщает парламент ФРГ

"Нам в ЕС следует обсудить, не могли бы мы позаботиться после завершения миссии ЮНИФИЛ о том, чтобы (в Ливане - ред.) не возникало вакуума в сфере безопасности", - заявил Вадефуль в интервью редакционному объединению RND.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ указал на имеющиеся в настоящее время признаки стабилизации ситуации в Ливане.

"Мы, европейцы, должны сделать все возможное, чтобы этот процесс продолжался в позитивном ключе", - отметил Вадефуль.

Он полагает, что миссия ЕС позволит создать условия для вывода из Ливана израильской армии, "не допустив при этом возвращения "Хезболлах".