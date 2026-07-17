Глава МИД ФРГ предложил создать миссию ЕС в Ливане после вывода сил ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль предложил создать миссию ЕС по стабилизации в Ливане после завершения миротворческой миссии ООН.
- Он считает, что миссия ЕС позволит создать условия для вывода израильской армии из Ливана, не допустив при этом возвращения "Хезболлах".
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль предложил создать миссию ЕС по стабилизации в Ливане после завершения миротворческой миссии ООН.
"Нам в ЕС следует обсудить, не могли бы мы позаботиться после завершения миссии ЮНИФИЛ о том, чтобы (в Ливане - ред.) не возникало вакуума в сфере безопасности", - заявил Вадефуль в интервью редакционному объединению RND.
Глава внешнеполитического ведомства ФРГ указал на имеющиеся в настоящее время признаки стабилизации ситуации в Ливане.
"Мы, европейцы, должны сделать все возможное, чтобы этот процесс продолжался в позитивном ключе", - отметил Вадефуль.
Он полагает, что миссия ЕС позволит создать условия для вывода из Ливана израильской армии, "не допустив при этом возвращения "Хезболлах".
Временные силы ООН в Ливане были созданы в марте 1978 года резолюциями Совета безопасности ООН №425 и №426. На сегодняшний день численность миротворческого контингента превышает 10 тысяч человек - это военнослужащие из 48 стран.
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