В Китае умер лев Ахан, известный в интернете необычной гривой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лев по кличке Ахан, прославившийся в интернете благодаря необычной гриве, скончался в возрасте 17 лет.
- В зоопарке Гуанчжоу будет создан памятник в честь Ахана.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Прославившийся в интернете благодаря необычной гриве лев по кличке Ахан скончался в возрасте 17 лет, в честь него в зоопарке Гуанчжоу будет создан памятник, сообщает газета Global Times.
По данным издания, Ахан стал известен в социальных сетях в 2022 году после того, как посетители поделились фотографиями и видео с ним. Его пушистая грива, часто напоминавшая аккуратную челку, быстро завоевала сердца миллионов пользователей интернета, пишет газета.
«
"Популярный в интернете лев Ахан, известный своей характерной "стрижкой с прямой челкой", скончался в возрасте 17 лет", - сообщает газета.
В Ленинградском зоопарке умер тигр Амадей
24 февраля, 17:20