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В Китае умер лев Ахан, известный в интернете необычной гривой - РИА Новости, 17.07.2026
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17:50 17.07.2026 (обновлено: 17:51 17.07.2026)
В Китае умер лев Ахан, известный в интернете необычной гривой

Global Times: в Китае умер лев Ахан, известный в интернете своей челкой

© Фото : Guangzhou ZooЛев по кличке Ахан
Лев по кличке Ахан - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Guangzhou Zoo
Лев по кличке Ахан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лев по кличке Ахан, прославившийся в интернете благодаря необычной гриве, скончался в возрасте 17 лет.
  • В зоопарке Гуанчжоу будет создан памятник в честь Ахана.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Прославившийся в интернете благодаря необычной гриве лев по кличке Ахан скончался в возрасте 17 лет, в честь него в зоопарке Гуанчжоу будет создан памятник, сообщает газета Global Times.
По данным издания, Ахан стал известен в социальных сетях в 2022 году после того, как посетители поделились фотографиями и видео с ним. Его пушистая грива, часто напоминавшая аккуратную челку, быстро завоевала сердца миллионов пользователей интернета, пишет газета.
«
"Популярный в интернете лев Ахан, известный своей характерной "стрижкой с прямой челкой", скончался в возрасте 17 лет", - сообщает газета.
Лев скончался во вторник на территории зоопарка Гуанчжоу на юге Китая. В администрации зоопарка заявили, что спроектируют и создадут памятную бронзовую статую Ахана, надеясь, что люди продолжат помнить о счастье, которое он им принес.
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