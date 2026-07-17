В Китае умер лев Ахан, известный в интернете необычной гривой

По данным издания, Ахан стал известен в социальных сетях в 2022 году после того, как посетители поделились фотографиями и видео с ним. Его пушистая грива, часто напоминавшая аккуратную челку, быстро завоевала сердца миллионов пользователей интернета, пишет газета.