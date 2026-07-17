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В ЛДПР предупредили о мошенниках, создающих в мессенджерах фальшивые чаты - РИА Новости, 17.07.2026
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14:24 17.07.2026
В ЛДПР предупредили о мошенниках, создающих в мессенджерах фальшивые чаты

Каплан Панеш: злоумышленники создают фальшивые домовые чаты и вымогают деньги

© iStock.com / Midnight StudioОповещение об угрозе на экране смартфона
Оповещение об угрозе на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© iStock.com / Midnight Studio
Оповещение об угрозе на экране смартфона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники создают в мессенджерах фальшивые домовые чаты под видом официальных организаций, чтобы собирать личные данные, угрожать и вымогать деньги у россиян.
  • Официальные чаты обычно имеют название с указанием номера дома, управляющей компании и контактного телефона, а названия вроде «Дом РФ» или «Соседи» без конкретики — признаки мошенничества.
  • Если вы перешли по подозрительной ссылке или ввели данные, необходимо немедленно сменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию, заблокировать карты и счета в банке, а также обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мошенники создают в мессенджерах фальшивые домовые чаты под видом официальных организаций, чтобы собирать личные данные, угрожать и вымогать деньги у россиян, предупредил заместитель председателя комитета по бюджету и налогам от ЛДПР Каплан Панеш.
"Злоумышленники создают фальшивые домовые чаты под видом "Дом РФ" или "ЖКХ-службы", собирают личные данные, а затем угрожают и вымогают деньги", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Панеша.
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По словам депутата, мошенники добавляют жильцов в группы с названиями, похожими на официальные, начинают активную переписку и присылают ссылку на поддельное приложение управляющей компании - если по ней перейти, они взламывают аккаунт, оформляют кредит или угрожают и требуют перевод.
"Если вы не получали бумажного уведомления, это повод насторожиться. Обратите внимание на то, как называется группа. Официальные чаты обычно имеют название с указанием номера дома, управляющей компании и контактного телефона. "Дом РФ" или "Соседи" без конкретики - признаки мошенничества", - отметил депутат.
Парламентарий также призвал не переходить по ссылкам и не скачивать файлы - официальные организации не рассылают ссылки через мессенджеры.
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Он пояснил, что если вы уже перешли по ссылке или ввели данные, необходимо немедленно сменить пароли на "Госуслугах", в банковских приложениях и в электронной почте, включить двухфакторную аутентификацию, заблокировать карты и счета в банке, а также обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве, сохранив скриншоты угроз. Чат следует заблокировать и отключить уведомления, добавил Панеш.
Кроме того, депутат отметил, что важно написать заявление в управляющую компанию или ТСЖ, чтобы они оповестили жильцов о мошенничестве.
Особенно уязвимы пожилые люди, которые доверяют "соседским" чатам, поэтому важно предупредить своих близких, заключил Панеш.
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Каплан ПанешЛДПРТСЖ
 
 
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