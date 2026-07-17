В ЛДПР предупредили о мошенниках, создающих в мессенджерах фальшивые чаты

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники создают в мессенджерах фальшивые домовые чаты под видом официальных организаций, чтобы собирать личные данные, угрожать и вымогать деньги у россиян.

Официальные чаты обычно имеют название с указанием номера дома, управляющей компании и контактного телефона, а названия вроде «Дом РФ» или «Соседи» без конкретики — признаки мошенничества.

Если вы перешли по подозрительной ссылке или ввели данные, необходимо немедленно сменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию, заблокировать карты и счета в банке, а также обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мошенники создают в мессенджерах фальшивые домовые чаты под видом официальных организаций, чтобы собирать личные данные, угрожать и вымогать деньги у россиян, предупредил заместитель председателя комитета по бюджету и налогам от ЛДПР Каплан Панеш.

"Злоумышленники создают фальшивые домовые чаты под видом "Дом РФ" или "ЖКХ-службы", собирают личные данные, а затем угрожают и вымогают деньги", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Панеша.

По словам депутата, мошенники добавляют жильцов в группы с названиями, похожими на официальные, начинают активную переписку и присылают ссылку на поддельное приложение управляющей компании - если по ней перейти, они взламывают аккаунт, оформляют кредит или угрожают и требуют перевод.

"Если вы не получали бумажного уведомления, это повод насторожиться. Обратите внимание на то, как называется группа. Официальные чаты обычно имеют название с указанием номера дома, управляющей компании и контактного телефона. "Дом РФ" или "Соседи" без конкретики - признаки мошенничества", - отметил депутат.

Парламентарий также призвал не переходить по ссылкам и не скачивать файлы - официальные организации не рассылают ссылки через мессенджеры.

Он пояснил, что если вы уже перешли по ссылке или ввели данные, необходимо немедленно сменить пароли на "Госуслугах", в банковских приложениях и в электронной почте, включить двухфакторную аутентификацию, заблокировать карты и счета в банке, а также обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве, сохранив скриншоты угроз. Чат следует заблокировать и отключить уведомления, добавил Панеш

Кроме того, депутат отметил, что важно написать заявление в управляющую компанию или ТСЖ , чтобы они оповестили жильцов о мошенничестве.