Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива навредит рынку нефти, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что возможное перекрытие хуситами Баб-эль-Мандебского пролива может нанести удар по мировому рынку нефти.
- Он также отметил, что продолжение ближневосточного кризиса создает риски не только в области безопасности, но и экономики, подчеркнув, что Ормузский пролив уже несвободен.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Возможное перекрытие йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы) Баб-эль-Мандебского пролива может нанести удар по мировому рынку нефти, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, продолжение ближневосточного кризиса имеет риски не только в области безопасности, но и экономики.
"Ормузский пролив - это одна из ключевых артерий. Сейчас она несвободна. Более того, хуситы заявили, что, если продолжатся военные действия против Ирана, они могут перекрыть и Баб-эль-Мандебский пролив, который с западного берега омывает Аравийский полуостров. И тогда, наверное, будет совсем не очень хорошо для мировой торговли, прежде всего нефтью", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.