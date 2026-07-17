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Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива навредит рынку нефти, заявил Лавров - РИА Новости, 17.07.2026
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15:49 17.07.2026
Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива навредит рынку нефти, заявил Лавров

Лавров: перекрытие хуситами Баб-эль-Мандебского пролива угрожает рынку нефти

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что возможное перекрытие хуситами Баб-эль-Мандебского пролива может нанести удар по мировому рынку нефти.
  • Он также отметил, что продолжение ближневосточного кризиса создает риски не только в области безопасности, но и экономики, подчеркнув, что Ормузский пролив уже несвободен.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Возможное перекрытие йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы) Баб-эль-Мандебского пролива может нанести удар по мировому рынку нефти, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, продолжение ближневосточного кризиса имеет риски не только в области безопасности, но и экономики.
"Ормузский пролив - это одна из ключевых артерий. Сейчас она несвободна. Более того, хуситы заявили, что, если продолжатся военные действия против Ирана, они могут перекрыть и Баб-эль-Мандебский пролив, который с западного берега омывает Аравийский полуостров. И тогда, наверное, будет совсем не очень хорошо для мировой торговли, прежде всего нефтью", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
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В миреРоссияИранАзербайджанСергей ЛавровДжейхун БайрамовАнсар Алла
 
 
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