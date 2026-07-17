Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива навредит рынку нефти, заявил Лавров

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Возможное перекрытие йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы) Баб-эль-Мандебского пролива может нанести удар по мировому рынку нефти, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, продолжение ближневосточного кризиса имеет риски не только в области безопасности, но и экономики.