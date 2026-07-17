Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия решает свои задачи на Украине.
- Лавров отметил, что президент РФ Владимир Путин четко сказал о намерении завершить начатую работу, так как попытки урегулировать ситуацию мирным путем провалились.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пускай американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер занимаются Ираном, Россия решает свои задачи на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Так что пускай американские переговорщики-универсалы занимаются теми задачами, которые перед ними президент ставит, но мы решаем свои задачи. Президент (РФ Владимир) Путин четко сказал, что эта работа, которую мы начали после провала всех попыток урегулировать ситуацию мирным путем, когда все подписанты прошлых документов врали, потом признавались, что не хотели ничего выполнять, эта работа будет выполнена ", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.