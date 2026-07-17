Кризис вокруг Ормузского пролива затягивается, заявил Лавров

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"Тема действительно очень важная, тем более в ситуации, когда кризис в Ормузском проливе затягивается, судя по всему. Мировая экономика, мировые транспортные маршруты от этого страдают", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.