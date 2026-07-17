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Кризис вокруг Ормузского пролива затягивается, заявил Лавров - РИА Новости, 17.07.2026
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15:16 17.07.2026
Кризис вокруг Ормузского пролива затягивается, заявил Лавров

Лавров: кризис в Ормузе повышает значение транспортного коридора "Север — Юг"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кризис вокруг Ормузского пролива повышает значение международного транспортного коридора "Север — Юг", заявил глава МИД Сергей Лавров.
  • Иранская сторона завершила землеотвод на участке Решт — Астара, что ранее препятствовало началу строительства.
  • Руководители железных дорог России, Азербайджана и Ирана обсудили практические вопросы начала работ по реализации трехстороннего проекта.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кризис вокруг Ормузского пролива, который, судя по всему, затягивается, повышает значение международного транспортного коридора "Север — Юг", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Тема действительно очень важная, тем более в ситуации, когда кризис в Ормузском проливе затягивается, судя по всему. Мировая экономика, мировые транспортные маршруты от этого страдают", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
По словам министра, реализация трехстороннего проекта России, Азербайджана и Ирана вызывает оптимизм. Лавров сообщил, что иранская сторона завершила землеотвод на участке Решт — Астара, отсутствие которого долгое время не позволяло приступить к строительству. Он также отметил, что руководители железных дорог трех стран уже обсудили практические вопросы начала работ. "Я думаю, прогресс мы увидим. Интерес есть со всех трех сторон", — добавил министр.
Международный транспортный коридор "Север — Юг" — мультимодальный маршрут протяженностью около 7,2 тысячи километров, соединяющий Санкт-Петербург с индийским портом Мумбаи. В мае 2023 года Россия и Иран подписали соглашение о строительстве железнодорожного участка Решт — Астара — последнего недостающего звена западного маршрута коридора. Стоимость проекта оценивается в 1,6 миллиарда евро, из которых 1,3 миллиарда составляет российский кредит.
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