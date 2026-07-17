Лавров и Байрамов обсудили договоренности по маршруту Север — Юг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения реализации договоренностей по маршруту Север — Юг.
- Байрамов подчеркнул важность развития транспортной инфраструктуры для усиления региональной взаимосвязанности и укрепления экономической устойчивости региона.
- На встрече обсуждались вопросы мультимодальных перевозок и эффективного осуществления логистических маршрутов.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсуждалась реализация договоренностей по маршруту Север - Юг.
"Азербайджан последовательно развивает современную транспортную инфраструктуру и считает, что это очень важно для усиления региональной взаимосвязанности. Мы считаем, что данный трек очень важен не только в контексте взаимовыгодного сотрудничества Азербайджана и России, но также укрепляет экономическую устойчивость всего региона. В этом контексте мы подробно обсудили ход исполнения договоренностей в контексте маршрута Север - Юг", - сказал Байрамов на совместной пресс-конференции с Лавровым в Москве.
Он отметил, что на встрече с главой российской дипломатии были также обсуждены вопросы мультимодальных перевозок, а также эффективное осуществление логистических маршрутов.