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Лавров и Байрамов обсудили договоренности по маршруту Север — Юг - РИА Новости, 17.07.2026
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15:08 17.07.2026
Лавров и Байрамов обсудили договоренности по маршруту Север — Юг

Лавров и Байрамов обсудили реализацию договоренностей по маршруту Север — Юг

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения реализации договоренностей по маршруту Север — Юг.
  • Байрамов подчеркнул важность развития транспортной инфраструктуры для усиления региональной взаимосвязанности и укрепления экономической устойчивости региона.
  • На встрече обсуждались вопросы мультимодальных перевозок и эффективного осуществления логистических маршрутов.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсуждалась реализация договоренностей по маршруту Север - Юг.
"Азербайджан последовательно развивает современную транспортную инфраструктуру и считает, что это очень важно для усиления региональной взаимосвязанности. Мы считаем, что данный трек очень важен не только в контексте взаимовыгодного сотрудничества Азербайджана и России, но также укрепляет экономическую устойчивость всего региона. В этом контексте мы подробно обсудили ход исполнения договоренностей в контексте маршрута Север - Юг", - сказал Байрамов на совместной пресс-конференции с Лавровым в Москве.
Он отметил, что на встрече с главой российской дипломатии были также обсуждены вопросы мультимодальных перевозок, а также эффективное осуществление логистических маршрутов.
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В миреСеверАзербайджанЮгСергей ЛавровДжейхун Байрамов
 
 
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