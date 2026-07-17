Лавров и Байрамов обсудили договоренности по маршруту Север — Юг

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсуждалась реализация договоренностей по маршруту Север - Юг.

Он отметил, что на встрече с главой российской дипломатии были также обсуждены вопросы мультимодальных перевозок, а также эффективное осуществление логистических маршрутов.