Лантратова пообщалась с украинским омбудсменом

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в пятницу утром общалась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по гуманитарным вопросам.

"У нас выстроена очень серьезная, хорошая конструктивная коммуникация с украинским омбудсменом. Мы регулярно с ним коммуницируем, общаемся. Сегодня мы по видеосвязи с ним с утра это проговаривали", - сказала Лантратова.