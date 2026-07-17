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Лантратова пообщалась с украинским омбудсменом - РИА Новости, 17.07.2026
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12:13 17.07.2026 (обновлено: 12:23 17.07.2026)
Лантратова пообщалась с украинским омбудсменом

Яна Лантратова сообщила, что пообщалась с Дмитрием Лубинцом

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о коммуникации с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по гуманитарным вопросам.
  • Институт уполномоченного занимается вопросами возвращения мирных жителей с территории Украины, воссоединения семей и помощью в обменах военнопленными.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в пятницу утром общалась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по гуманитарным вопросам.
Лантратова в ходе своего выступления на Всероссийской конференции "Служение отечеству как призвание молодежи" рассказала, что институт уполномоченного занимается вопросом возвращения мирных жителей с территории Украины, воссоединения семей и помощью в обменах военнопленными.
"У нас выстроена очень серьезная, хорошая конструктивная коммуникация с украинским омбудсменом. Мы регулярно с ним коммуницируем, общаемся. Сегодня мы по видеосвязи с ним с утра это проговаривали", - сказала Лантратова.
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Яна ЛантратоваРоссияУкраинаДмитрий Лубинец
 
 
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