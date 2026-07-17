Лантратова пообщалась с украинским омбудсменом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о коммуникации с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по гуманитарным вопросам.
- Институт уполномоченного занимается вопросами возвращения мирных жителей с территории Украины, воссоединения семей и помощью в обменах военнопленными.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в пятницу утром общалась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по гуманитарным вопросам.
Лантратова в ходе своего выступления на Всероссийской конференции "Служение отечеству как призвание молодежи" рассказала, что институт уполномоченного занимается вопросом возвращения мирных жителей с территории Украины, воссоединения семей и помощью в обменах военнопленными.
"У нас выстроена очень серьезная, хорошая конструктивная коммуникация с украинским омбудсменом. Мы регулярно с ним коммуницируем, общаемся. Сегодня мы по видеосвязи с ним с утра это проговаривали", - сказала Лантратова.