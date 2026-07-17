Рейтинг@Mail.ru
Против России ведется гибридная информационная война, заявила Лантратова - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 17.07.2026
Против России ведется гибридная информационная война, заявила Лантратова

Лантратова: против России ведется тотальная гибридная информационная война

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова заявила о тотальной гибридной информационной войне против России, направленной в том числе против молодежи.
  • В Доме прав человека в Москве прошла Всероссийская конференция "Служение Отечеству как призвание молодежи".
  • Лантратова подчеркнула необходимость прививать молодежи служение Отечеству как одну из духовных ценностей России.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Против России развязана тотальная гибридная информационная война, в том числе против молодежи, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
В пятницу в Доме прав человека в Москве прошла Всероссийская конференция "Служение Отечеству как призвание молодежи".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Захарова назвала главное препятствие для окончания конфликта на Украине
15 июля, 17:15
"Сегодня против нашей страны развязана тотальная гибридная информационная война. И, конечно, один из главных ударов ее направлен именно против наших детей и нашей молодежи", - сказала Лантратова в ходе своего выступления.
Она подчеркнула, что именно поэтому молодежи необходимо прививать служение Отечеству, которое относится к числу духовных ценностей России.
"Есть замечательная мудрость - хочешь победить врага, воспитай его детей. И еще одна замечательность о том, что воины выигрывают не генералы, а приходские священники и учителя. Сегодня эти мудрости, они обретают особую актуальность", - добавила омбудсмен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Сила — в правде: как Россия выиграла информационную войну
25 июня, 08:00
 
РоссияМоскваЯна Лантратова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала