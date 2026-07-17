Против России ведется гибридная информационная война, заявила Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Яна Лантратова заявила о тотальной гибридной информационной войне против России, направленной в том числе против молодежи.
- В Доме прав человека в Москве прошла Всероссийская конференция "Служение Отечеству как призвание молодежи".
- Лантратова подчеркнула необходимость прививать молодежи служение Отечеству как одну из духовных ценностей России.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Против России развязана тотальная гибридная информационная война, в том числе против молодежи, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
В пятницу в Доме прав человека в Москве прошла Всероссийская конференция "Служение Отечеству как призвание молодежи".
"Сегодня против нашей страны развязана тотальная гибридная информационная война. И, конечно, один из главных ударов ее направлен именно против наших детей и нашей молодежи", - сказала Лантратова в ходе своего выступления.
Она подчеркнула, что именно поэтому молодежи необходимо прививать служение Отечеству, которое относится к числу духовных ценностей России.
"Есть замечательная мудрость - хочешь победить врага, воспитай его детей. И еще одна замечательность о том, что воины выигрывают не генералы, а приходские священники и учителя. Сегодня эти мудрости, они обретают особую актуальность", - добавила омбудсмен.