Против России ведется гибридная информационная война, заявила Лантратова

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Против России развязана тотальная гибридная информационная война, в том числе против молодежи, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Есть замечательная мудрость - хочешь победить врага, воспитай его детей. И еще одна замечательность о том, что воины выигрывают не генералы, а приходские священники и учителя. Сегодня эти мудрости, они обретают особую актуальность", - добавила омбудсмен.