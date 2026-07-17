Покинувший Россию Лагутенко приступил к восстановлению дома в Калифорнии

Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, покинувший Россию, вероятно, приступил к восстановлению своего дома в Калифорнии, уничтоженного лесными пожарами в начале 2025 года.

Дом площадью 204 квадратных метра был приобретен Лагутенко в 2018 году за примерно 2,8 миллиона долларов и был полностью уничтожен пожаром.

Стоимость участка площадью около 0,45 гектара, на котором стоял дом, сейчас оценивается в 3,5–5,2 миллиона долларов.

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Покинувший Россию основатель рок-группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко, вероятно, приступил к восстановлению своего дома в Калифорнии, уничтоженного лесными пожарами в начале 2025 года, выяснило РИА Новости на основе анализа спутниковых снимков и кадастровых данных.

Дом, построенный в 1963 году, музыкант приобрел в 2018 году. В начале 2025 года он, как и соседние дома, был полностью уничтожен лесными пожарами, охватившими Калифорнию. Согласно данным кадастрового реестра, участок все еще принадлежит Лагутенко.

Как показали изученные РИА Новости спутниковые снимки, сделанные властями для оценки масштабов разрушений, после пожара от дома по адресу 20616 Seaboard Road остались лишь элементы фундамента и обгоревшие каркасные конструкции.

На спутниковых снимках участка от конца января 2026 года уже заметны признаки строительных работ: демонтированы поврежденные пожаром конструкции, подготовлен новый фундамент, а планировка участка изменилась по сравнению с той, что была до пожара, убедилось РИА Новости. На подъездной дороге также видны пикапы со строительными материалами.

Расположенный на побережье Тихого океана одноэтажный дом площадью 204 квадратных метра с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами был приобретен примерно за 2,8 миллиона долларов. Большая часть сделки была профинансирована за счет ипотечного кредита, следует из данных риелторских сервисов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Несмотря на уничтожение дома, стоимость участка площадью около 0,45 гектара все еще принадлежит Лагутенко и сейчас оценивается в 3,5-5,2 миллиона долларов, а средняя оценка составляет около 4,2 миллиона долларов. При этом, согласно данным риелторских сервисов, с момента покупки в 2018 году объект ни разу не выставлялся на продажу.