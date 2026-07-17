Покинувший Россию Лагутенко приступил к восстановлению дома в Калифорнии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основатель рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, покинувший Россию, вероятно, приступил к восстановлению своего дома в Калифорнии, уничтоженного лесными пожарами в начале 2025 года.
- Дом площадью 204 квадратных метра был приобретен Лагутенко в 2018 году за примерно 2,8 миллиона долларов и был полностью уничтожен пожаром.
- Стоимость участка площадью около 0,45 гектара, на котором стоял дом, сейчас оценивается в 3,5–5,2 миллиона долларов.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Покинувший Россию основатель рок-группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко, вероятно, приступил к восстановлению своего дома в Калифорнии, уничтоженного лесными пожарами в начале 2025 года, выяснило РИА Новости на основе анализа спутниковых снимков и кадастровых данных.
Дом, построенный в 1963 году, музыкант приобрел в 2018 году. В начале 2025 года он, как и соседние дома, был полностью уничтожен лесными пожарами, охватившими Калифорнию. Согласно данным кадастрового реестра, участок все еще принадлежит Лагутенко.
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Как показали изученные РИА Новости спутниковые снимки, сделанные властями для оценки масштабов разрушений, после пожара от дома по адресу 20616 Seaboard Road остались лишь элементы фундамента и обгоревшие каркасные конструкции.
На спутниковых снимках участка от конца января 2026 года уже заметны признаки строительных работ: демонтированы поврежденные пожаром конструкции, подготовлен новый фундамент, а планировка участка изменилась по сравнению с той, что была до пожара, убедилось РИА Новости. На подъездной дороге также видны пикапы со строительными материалами.
Расположенный на побережье Тихого океана одноэтажный дом площадью 204 квадратных метра с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами был приобретен примерно за 2,8 миллиона долларов. Большая часть сделки была профинансирована за счет ипотечного кредита, следует из данных риелторских сервисов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Несмотря на уничтожение дома, стоимость участка площадью около 0,45 гектара все еще принадлежит Лагутенко и сейчас оценивается в 3,5-5,2 миллиона долларов, а средняя оценка составляет около 4,2 миллиона долларов. При этом, согласно данным риелторских сервисов, с момента покупки в 2018 году объект ни разу не выставлялся на продажу.
Лагутенко окончательно покинул Россию в 2022 году. В январе 2025 года во Владивостоке была запущена общественная кампания с требованием лишить музыканта звания почетного гражданина города.