ВС Кувейта заявили о перехвате баллистических ракет и дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы Кувейта заявили о перехвате баллистических ракет и БПЛА в своем воздушном пространстве.
- В результате атак БПЛА пострадало несколько военных, повреждены энергоблоки и станция по опреснению воды.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Кувейта заявили о перехвате баллистических ракет и БПЛА, а также ранении нескольких военных, передает агентство Рейтер.
"ВС Кувейта сообщили об обнаружении и перехвате вражеских баллистических ракет и дронов в своем воздушном пространстве на рассвете", - говорится в публикации агентства.
Рейтер со ссылкой на армию Кувейта также отмечает, что в результате атак БПЛА пострадали военные сухопутных сил страны.
Как утверждают вооруженные силы Кувейта, атакам беспилотников подверглись несколько военных объектов. В результате возник пожар, повреждения получили энергоблоки и станция по опреснению воды.
ВС США заявили о новом раунде ударов по Ирану
Вчера, 22:58