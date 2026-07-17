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ВС Кувейта заявили о перехвате баллистических ракет и дронов - РИА Новости, 17.07.2026
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23:48 17.07.2026
ВС Кувейта заявили о перехвате баллистических ракет и дронов

ВС Кувейта заявили о перехвате ракет и БПЛА, а также ранении нескольких военных

© РИА Новости / А. Игнатов | Перейти в медиабанкВид на город Эль-Кувейт сверху
Вид на город Эль-Кувейт сверху - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / А. Игнатов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Кувейта заявили о перехвате баллистических ракет и БПЛА в своем воздушном пространстве.
  • В результате атак БПЛА пострадало несколько военных, повреждены энергоблоки и станция по опреснению воды.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Кувейта заявили о перехвате баллистических ракет и БПЛА, а также ранении нескольких военных, передает агентство Рейтер.
"ВС Кувейта сообщили об обнаружении и перехвате вражеских баллистических ракет и дронов в своем воздушном пространстве на рассвете", - говорится в публикации агентства.
Рейтер со ссылкой на армию Кувейта также отмечает, что в результате атак БПЛА пострадали военные сухопутных сил страны.
Как утверждают вооруженные силы Кувейта, атакам беспилотников подверглись несколько военных объектов. В результате возник пожар, повреждения получили энергоблоки и станция по опреснению воды.
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