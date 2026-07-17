Два новых мировых судебных участка появятся в Сочи и Краснодаре

КРАСНОДАР, 17 июл – РИА Новости. Два новых мировых судебных участка появятся в Адлерском районе Сочи и Прикубанском внутригородском округе Краснодара, сообщается на сайте парламента Краснодарского края.

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) в первом чтении рассмотрели законопроект, упраздняющий судебные участки в Брюховецком и Тбилисском районах Кубани и соответствующие им должности мировых судей. Отмечается, что за счет упраздненных участков будут созданы два судебных участка в Краснодаре и в Сочи.

"Сегодня в ходе очередного пленарного заседания депутаты ЗСК в первом чтении рассмотрели законопроект "Об упразднении и создании судебных участков и должностей мировых судей Краснодарского края и о внесении изменений в Закон Краснодарского края "О создании судебных участков и должностей мировых судей Краснодарского края", - говорится на сайте парламента региона.

В поправках к закону также уточняются и границы вновь создаваемых и других судебных участков. Предполагается, что после окончательного принятия закон вступит в силу с 18 января 2027 года.

Председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко обратил внимание, что потенциал распределения нагрузки между судебными участками на Кубани исчерпан. По его словам, статистика показывает, что основная нагрузка в системе судов общей юрисдикции приходится именно на мировые суды.

Планируется, что законодатели и судейское сообщество в скором времени разработают законодательную инициативу, которая позволит увеличить количество судебных участков и должностей мировых судей в Краснодарском крае. После проработки инициативу направят в соответствующие федеральные структуры для принятия решения.