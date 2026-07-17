Рейтинг@Mail.ru
Два новых мировых судебных участка появятся в Сочи и Краснодаре - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
13:50 17.07.2026 (обновлено: 13:51 17.07.2026)
Два новых мировых судебных участка появятся в Сочи и Краснодаре

Парламент Кубани рассказал о новых мировых судебных участках в Сочи и Краснодаре

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КРАСНОДАР, 17 июл – РИА Новости. Два новых мировых судебных участка появятся в Адлерском районе Сочи и Прикубанском внутригородском округе Краснодара, сообщается на сайте парламента Краснодарского края.
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) в первом чтении рассмотрели законопроект, упраздняющий судебные участки в Брюховецком и Тбилисском районах Кубани и соответствующие им должности мировых судей. Отмечается, что за счет упраздненных участков будут созданы два судебных участка в Краснодаре и в Сочи.
"Сегодня в ходе очередного пленарного заседания депутаты ЗСК в первом чтении рассмотрели законопроект "Об упразднении и создании судебных участков и должностей мировых судей Краснодарского края и о внесении изменений в Закон Краснодарского края "О создании судебных участков и должностей мировых судей Краснодарского края", - говорится на сайте парламента региона.
В поправках к закону также уточняются и границы вновь создаваемых и других судебных участков. Предполагается, что после окончательного принятия закон вступит в силу с 18 января 2027 года.
Председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко обратил внимание, что потенциал распределения нагрузки между судебными участками на Кубани исчерпан. По его словам, статистика показывает, что основная нагрузка в системе судов общей юрисдикции приходится именно на мировые суды.
Планируется, что законодатели и судейское сообщество в скором времени разработают законодательную инициативу, которая позволит увеличить количество судебных участков и должностей мировых судей в Краснодарском крае. После проработки инициативу направят в соответствующие федеральные структуры для принятия решения.
"В ряде муниципалитетов в силу общей тенденции увеличения численности населения Краснодарского края и активных миграционных процессов нагрузка на судей выходит порою за рамки разумного, и высокое качество выполняемой ими работы обеспечивается исключительно за счет личного профессионализма и добросовестного отношения к выполнению своих обязанностей", - заметил Юрий Бурлачко.
 
Краснодарский крайСочиКраснодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала