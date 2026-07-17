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В КСИР рассказали, сколько будут продолжать наносить удары по противнику - РИА Новости, 17.07.2026
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15:56 17.07.2026
В КСИР рассказали, сколько будут продолжать наносить удары по противнику

Мусави: Иран продолжит удары, пока не обеспечит безопасность юга страны и Ормуза

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командующий военно-космическими силами КСИР Маджид Мусави заявил, что Иран продолжит наносить удары по противнику до обеспечения безопасности юга страны и Ормузского пролива.
  • Центральное командование США разработало план проведения серии "коротких и мощных" ударов по иранским объектам, включая инфраструктуру.
ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Иран продолжит наносить удары по противнику, пока не обеспечит безопасность юга страны и Ормузского пролива, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Маджид Мусави.
Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Центральное командование США (CENTCOM) разработало план проведения серии "коротких и мощных" ударов по иранским объектам, включая инфраструктуру, чтобы преодолеть тупик в переговорах по ядерной сделке.
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"Наши эффективные и целенаправленные удары по противнику со всей территории Ирана будут продолжаться до тех пор, пока на южное побережье страны и в Ормузский пролив не вернется спокойная обстановка", - передает заявление Мусави пресс-служба КСИР.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует.
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