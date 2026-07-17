В КСИР рассказали, сколько будут продолжать наносить удары по противнику

Краткий пересказ от РИА ИИ Командующий военно-космическими силами КСИР Маджид Мусави заявил, что Иран продолжит наносить удары по противнику до обеспечения безопасности юга страны и Ормузского пролива.

Центральное командование США разработало план проведения серии "коротких и мощных" ударов по иранским объектам, включая инфраструктуру.

ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Иран продолжит наносить удары по противнику, пока не обеспечит безопасность юга страны и Ормузского пролива, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Маджид Мусави.

Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Центральное командование США (CENTCOM) разработало план проведения серии "коротких и мощных" ударов по иранским объектам, включая инфраструктуру, чтобы преодолеть тупик в переговорах по ядерной сделке.

"Наши эффективные и целенаправленные удары по противнику со всей территории Ирана будут продолжаться до тех пор, пока на южное побережье страны и в Ормузский пролив не вернется спокойная обстановка", - передает заявление Мусави пресс-служба КСИР.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.