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В Крыму рассказали о погибших при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 17.07.2026
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22:15 17.07.2026
В Крыму рассказали о погибших при атаке дрона ВСУ

Два человека, погибшие при атаке дрона на севере Крыма, находились в автомобиле

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека, о гибели которых ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, находились в легковом автомобиле.
  • Атака произошла у пункта пропуска на Чонгаре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Два человека, о гибели которых ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, находились в легковом автомобиле, который был атакован дроном ВСУ рядом с пунктом пропуска на Чонгаре, сообщили РИА Новости экстренные службы.
В результате атаки ВСУ в северном Крыму погибли два человека и еще один получил ранения, сообщил ранее в пятницу глава Крыма Аксенов.
"ЧП произошло у пункта пропуска на Чонгаре, на севере Крыма. Был атакован дроном ВСУ легковой автомобиль. Погибшие - две женщины", - сообщили в службах.
Раненый госпитализирован, уточнил собеседник агентства.
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