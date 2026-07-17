В Крыму рассказали о погибших при атаке дрона ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Два человека, о гибели которых ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, находились в легковом автомобиле, который был атакован дроном ВСУ рядом с пунктом пропуска на Чонгаре, сообщили РИА Новости экстренные службы.