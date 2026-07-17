В Крыму рассказали о погибших при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два человека, о гибели которых ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, находились в легковом автомобиле.
- Атака произошла у пункта пропуска на Чонгаре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Два человека, о гибели которых ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, находились в легковом автомобиле, который был атакован дроном ВСУ рядом с пунктом пропуска на Чонгаре, сообщили РИА Новости экстренные службы.
"ЧП произошло у пункта пропуска на Чонгаре, на севере Крыма. Был атакован дроном ВСУ легковой автомобиль. Погибшие - две женщины", - сообщили в службах.
Раненый госпитализирован, уточнил собеседник агентства.
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