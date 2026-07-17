Аксенов выразил соболезнования родным погибших и пообещал, что власти окажут им и пострадавшему необходимую помощь.

В ответ на атаки ВСУ на мирное население российские войска последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.