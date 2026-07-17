В Крыму два человека погибли, один пострадал при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ на севере Крыма погибли два человека, еще один получил ранения.
- Сергей Аксенов пообещал поддержку пострадавшему и родным погибших.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Два человека стали жертвами атаки ВСУ на севере региона, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Аксенов выразил соболезнования родным погибших и пообещал, что власти окажут им и пострадавшему необходимую помощь.
В ответ на атаки ВСУ на мирное население российские войска последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18