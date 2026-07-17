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В Крыму назвали слова Кулебы о жителях республики бредом сивой кобылы - РИА Новости, 17.07.2026
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11:33 17.07.2026
В Крыму назвали слова Кулебы о жителях республики бредом сивой кобылы

Константинов назвал бредом надежды Кулебы создать крымчанам невыносимые условия

© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом сивой кобылы надежды экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы создать крымчанам максимально невыносимые условия для жизни.
  • По его словам, такие заявления являются проявлением нацизма и обыкновенного фашизма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал бредом сивой кобылы надежды экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы создать крымчанам максимально невыносимые условия для жизни.
Ранее Кулеба заявил, что, если бы удалось вернуть Крым и новые регионы России под контроль Украины, необходимо было бы, устроив "период охлаждения", лишить жителей этих территорий права голоса на выборах и создать им максимально невыносимые условия для жизни.
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"Это больные люди, которые начитались "Майн кампф"*, накурились и выдают такой бред сивой кобылы", - сказал Константинов.
Он добавил, что заявление Кулебы является проявлением нацизма и обыкновенного фашизма.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
* Внесена в российский федеральный список экстремистских материалов.
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