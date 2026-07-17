Краткий пересказ от РИА ИИ Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом сивой кобылы надежды экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы создать крымчанам максимально невыносимые условия для жизни.

По его словам, такие заявления являются проявлением нацизма и обыкновенного фашизма.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал бредом сивой кобылы надежды экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы создать крымчанам максимально невыносимые условия для жизни.

Ранее Кулеба заявил, что, если бы удалось вернуть Крым и новые регионы России под контроль Украины, необходимо было бы, устроив "период охлаждения", лишить жителей этих территорий права голоса на выборах и создать им максимально невыносимые условия для жизни.

"Это больные люди, которые начитались "Майн кампф"*, накурились и выдают такой бред сивой кобылы", - сказал Константинов.

Он добавил, что заявление Кулебы является проявлением нацизма и обыкновенного фашизма.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.