В Крыму частично восстановили энергоснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Электроснабжение частично восстановлено в населенных пунктах Крыма, которые были обесточены из-за вражеских атак, сообщило в пятницу ГУП "Крымэнерго".

"Из-за вражеских атак на объекты энергоснабжения были обесточены некоторые населенные пункты полуострова. Частично электроснабжение восстановлено", - сообщили в компании .

По-прежнему сложная обстановка с электроснабжением в населенных пунктах Северного, Восточного и Западного энергорайонов, сообщает компания. Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Принимаются все возможные меры для возобновления электроснабжения.