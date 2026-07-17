В Крыму частично восстановили энергоснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В населенных пунктах Крыма, которые были обесточены из-за вражеских атак, частично восстановлено электроснабжение.
- Сложная обстановка с электроснабжением сохраняется в населенных пунктах Северного, Восточного и Западного энергорайонов.
- Отключения электроэнергии происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, информировать население о времени подачи электроэнергии невозможно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Электроснабжение частично восстановлено в населенных пунктах Крыма, которые были обесточены из-за вражеских атак, сообщило в пятницу ГУП "Крымэнерго".
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"Из-за вражеских атак на объекты энергоснабжения были обесточены некоторые населенные пункты полуострова. Частично электроснабжение восстановлено", - сообщили в компании.
По-прежнему сложная обстановка с электроснабжением в населенных пунктах Северного, Восточного и Западного энергорайонов, сообщает компания. Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Принимаются все возможные меры для возобновления электроснабжения.
В "Крымэнерго" отметили, что отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным, сообщили в компании.