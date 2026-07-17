Рейтинг@Mail.ru
В Крыму частично восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 17.07.2026
В Крыму частично восстановили энергоснабжение

"Крымэнерго": в Крыму частично восстановили энергоснабжение

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В населенных пунктах Крыма, которые были обесточены из-за вражеских атак, частично восстановлено электроснабжение.
  • Сложная обстановка с электроснабжением сохраняется в населенных пунктах Северного, Восточного и Западного энергорайонов.
  • Отключения электроэнергии происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, информировать население о времени подачи электроэнергии невозможно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Электроснабжение частично восстановлено в населенных пунктах Крыма, которые были обесточены из-за вражеских атак, сообщило в пятницу ГУП "Крымэнерго".
«

"Из-за вражеских атак на объекты энергоснабжения были обесточены некоторые населенные пункты полуострова. Частично электроснабжение восстановлено", - сообщили в компании.

По-прежнему сложная обстановка с электроснабжением в населенных пунктах Северного, Восточного и Западного энергорайонов, сообщает компания. Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Принимаются все возможные меры для возобновления электроснабжения.
В "Крымэнерго" отметили, что отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным, сообщили в компании.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Решение о субсидировании закупок топлива для Крыма принято, заявил Аксенов
Вчера, 14:50
 
Республика КрымКрымэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала