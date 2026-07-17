Экзаменационная кампания прошла в штатном режиме, заявил Кравцов

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме, без серьезных сбоев, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Завершился он так называемыми "президентскими днями", в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.