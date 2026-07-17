Экзаменационная кампания прошла в штатном режиме, заявил Кравцов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме, без серьезных сбоев.
- Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня и завершился «президентскими днями», в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме, без серьезных сбоев, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Особенно важно, что экзаменационная кампания этого года прошла в штатном режиме, без серьезных сбоев. Благодарю наших учителей, руководителей школ, организаторов экзаменов и всех специалистов, которые своим профессионализмом, ответственностью и ежедневным трудом обеспечили проведение ЕГЭ на высоком уровне", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Завершился он так называемыми "президентскими днями", в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.