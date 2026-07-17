Ученые обнаружили каменистую планету с возможным наличием атмосферы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Астрономы обнаружили, что каменистая экзопланета LHS 1140b выделяет гелий, что может свидетельствовать о наличии у нее атмосферы.
- Если на планете есть другие газы, вызывающие парниковый эффект, то на ее поверхности может быть теплый океан.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Астрономы обнаружили планету, выделяющую гелий, что может свидетельствовать о наличии у нее атмосферы, а также теплых океанов, говорится в публикации научного журнала Science.
Согласно публикации, атмосфера каменистой экзопланеты LHS 1140b переменно выделяет гелий. Это свидетельствует о том, что другие летучие вещества удерживаются на более низких высотах, что согласуется с моделями строения атмосферы.
Как отмечает журнал, в нижних слоях атмосферы планеты могут скрываться и другие газы, такие как азот и углекислый газ, как на Земле. В случае, если они вызывают парниковый эффект, то на поверхности может быть океан, достаточно теплый для купания.
Планета LHS 1140b находится в 49 световых годах от Земли в системе красного карлика LHS 1140 в созвездии Кита. Само созвездие хорошо известно русскоязычной аудитории благодаря песне Владимира Высоцкого "В далеком созвездии Тау Кита", хотя звезда Тау Кита и LHS 1140 — разные объекты, расположенные в одном созвездии.
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