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Врач описала негативные последствия долгого сидения за компьютером - РИА Новости, 17.07.2026
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14:11 17.07.2026
Врач описала негативные последствия долгого сидения за компьютером

Елисавецкая: долгое сидение за компьютером приводит к варикозу и головным болям

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабота в офисе
Работа в офисе - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многочасовое сидение за компьютером или рулем может привести к застою крови в малом тазу и ногах, вызывая варикоз, отеки и другие проблемы со здоровьем, заявила косметолог, остеотерапевт, миофункциональный специалист Людмила Елисавецкая.
  • Из-за постоянного напряжения шеи пережимаются сосуды, что может приводить к головным болям и снижению концентрации.
  • Для предотвращения негативных последствий сидячего образа жизни рекомендуется правильно обустроить рабочее место и делать перерывы каждые 45–60 минут.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Онемение рук и ног, а также варикоз и отеки могут быть следствием многочасового сидения за компьютером или рулем, заявила косметолог, остеотерапевт, миофункциональный специалист Людмила Елисавецкая.
"Если вы сидите за компьютером или за рулем по четыре-восемь часов в день, возникает застой крови в малом тазу и ногах. От этого появляется варикоз, геморрой, отеки и хроническое воспаление. Позвоночник теряет амортизацию, что вызывает остеохондроз, искривление осанки, онемение рук и ног", - сказала Елисавецкая NEWS.ru.
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По словам врача, из-за постоянного напряжения шеи пережимаются сосуды, что приводит к головным болям, "туману" и снижению концентрации. Все эти проблемы не являются возрастными - они возникают как последствия статичной позы, и все это звенья одной цепи, подчеркнула Елисавецкая.
"Как остановить разрушение от сидячего образа жизни? Обустройте рабочее место. Монитор поставьте на уровне глаз, стопы - на полу всей плоскостью, поясница поддерживается валиком. Подбородок параллелен полу. Делайте микродвижения. Каждые 45–60 минут вставайте на две-три минуты, ходите, тянитесь вверх. Это не спорт, а спасение от застоя", - отметила врач.
Также Елисавецкая порекомендовала следить за дыханием: положить руки на нижние ребра, на вдохе разводить их, на выдохе сжимать, повторяя десять раз - это улучшает кровоток в голове и снимает спазм с диафрагмы.
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