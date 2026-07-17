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Биолог предупредил жителей Москвы о "комариной буре" - РИА Новости, 17.07.2026
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10:11 17.07.2026
Биолог предупредил жителей Москвы о "комариной буре"

Биолог Федоров предупредил жителей Москвы о комариной буре после затишья

© AP Photo / Rick BowmerКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Rick Bowmer
Комар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве ожидается резкий всплеск численности комаров из-за дождей и высокой температуры.
  • Наибольшая активность прогнозируется на вторую половину июля.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Временное затишье в активности комаров в Москве сменится резким всплеском их численности из-за дождей и высокой температуры, которые ускоряют развитие насекомых, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Ранее он рассказал агентству, что наибольшая активность комаров в Москве и Подмосковье прогнозируется на вторую половину июля.
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"Всплеск "комариной" популяции — это результат сложного взаимодействия погодных и биологических условий, влияющих на скорость развития насекомых. Ключевую роль играют погодные факторы, так как для развития личинок комарам необходимы стоячие водоемы — лужи, талые воды и другие скопления влаги", — пояснил Федоров.
"Если после засушливого периода приходят дожди, они наполняют эти водоемы и дают новый толчок популяции", - добавил он.
Федоров подчеркнул, что для резкого всплеска численности комаров критически важна и температура воздуха.
"При значениях температуры в диапазоне от плюс 20 до плюс 30 градусов развитие насекомых значительно ускоряется, так как в жару цикл от яйца до взрослой особи сокращается до 7–10 дней, что приводит к взрывному росту численности", — объяснил биолог.
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Кроме того, обильные снегопады зимой и многоводная весна также создают идеальные условия для размножения, обеспечивая влагой множество мест для кладок, поэтому теплая зима также заметно повышает выживаемость яиц, добавил он.
Среди биологических факторов Федоров выделил синхронный вылет насекомых.
"Массовое появление комаров зачастую связано не столько с ростом популяции, сколько с одновременным вылуплением при резком потеплении после холодов — именно это создает эффект "внезапного нашествия", — пояснил он.
Биолог напомнил еще один важный фактор — численность естественных хищников (лягушек, стрекоз, птиц), которые могут не успевать сдерживать рост комаров, поэтому снижение их числа в природе способствует новому всплеску численности комаров.
В четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в начале новой недели в Москве ожидается теплая погода, однако возрастет вероятность дождей.
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