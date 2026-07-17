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Кочарян не возьмет депутатский мандат в новом парламенте Армении - РИА Новости, 17.07.2026
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19:14 17.07.2026
Кочарян не возьмет депутатский мандат в новом парламенте Армении

Экс-президент Армении Кочарян не возьмет депутатский мандат в новом парламенте

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкЭкс-президент Армении Роберт Кочарян
Экс-президент Армении Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Экс-президент Армении Роберт Кочарян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-президент Армении Роберт Кочарян не возьмет депутатский мандат в новом парламенте.
  • Блок «Армения» получит мандаты в порядке очередности согласно пропорциональному списку, за исключением Роберта Кочаряна.
ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Лидер оппозиционного предвыборного блока "Армения", экс-президент страны Роберт Кочарян не возьмет депутатский мандат в новом армянском парламенте, который будет сформирован по итогам выборов 7 июня, сообщила представитель блока Агнеса Хамоян.
"Блок "Армения" возьмет мандаты в порядке очередности (согласно пропорциональному списку - ред.), за исключением второго президента Роберта Кочаряна", - заявила Хамоян онлайн-ресурсу news.am.
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Издание напомнило, что в Национальном собрании блоку досталось 12 мест, следовательно депутатом станет и 13-й номер в списке Месроп Манукян.
Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности. После рассмотрения исков Конституционный суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
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В миреАрменияРоберт Кочарян
 
 
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