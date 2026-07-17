Кочарян не возьмет депутатский мандат в новом парламенте Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-президент Армении Роберт Кочарян не возьмет депутатский мандат в новом парламенте.
- Блок «Армения» получит мандаты в порядке очередности согласно пропорциональному списку, за исключением Роберта Кочаряна.
ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Лидер оппозиционного предвыборного блока "Армения", экс-президент страны Роберт Кочарян не возьмет депутатский мандат в новом армянском парламенте, который будет сформирован по итогам выборов 7 июня, сообщила представитель блока Агнеса Хамоян.
"Блок "Армения" возьмет мандаты в порядке очередности (согласно пропорциональному списку - ред.), за исключением второго президента Роберта Кочаряна", - заявила Хамоян онлайн-ресурсу news.am.
Издание напомнило, что в Национальном собрании блоку досталось 12 мест, следовательно депутатом станет и 13-й номер в списке Месроп Манукян.
Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности. После рассмотрения исков Конституционный суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
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