Кочарян не возьмет депутатский мандат в новом парламенте Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-президент Армении Роберт Кочарян не возьмет депутатский мандат в новом парламенте.

Блок «Армения» получит мандаты в порядке очередности согласно пропорциональному списку, за исключением Роберта Кочаряна.

ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Лидер оппозиционного предвыборного блока "Армения", экс-президент страны Роберт Кочарян не возьмет депутатский мандат в новом армянском парламенте, который будет сформирован по итогам выборов 7 июня, сообщила представитель блока Агнеса Хамоян.

"Блок "Армения" возьмет мандаты в порядке очередности (согласно пропорциональному списку - ред.), за исключением второго президента Роберта Кочаряна ", - заявила Хамоян онлайн-ресурсу news.am

Издание напомнило, что в Национальном собрании блоку досталось 12 мест, следовательно депутатом станет и 13-й номер в списке Месроп Манукян.

Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности. После рассмотрения исков Конституционный суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.