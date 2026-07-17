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Ван И прокомментировал отношения России и Китая - РИА Новости, 17.07.2026
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16:33 17.07.2026
Ван И прокомментировал отношения России и Китая

Ван И: Россия и КНР всегда поддерживали друг друга в международных делах

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Китая Ван И . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай и Россия всегда понимали и поддерживали друг друга в международных и региональных делах.
  • Он добавил, что китайско-российские отношения сохраняют высокую устойчивость, жизнеспособность и стабильные перспективы развития под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина.
ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Китай и Россия всегда понимали и поддерживали друг друга в международных и региональных делах, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы администрации президента РФ Максимом Орешкиным.
"Обе стороны всегда проявляли взаимопонимание и оказывали друг другу взаимную поддержку в международных и региональных делах", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он добавил, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения сохраняют высокую устойчивость, жизнеспособность и стабильные перспективы развития.
Орешкин возглавляет российскую делегацию на проходящей с 17 по 20 июля в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту.
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