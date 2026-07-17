Ван И прокомментировал отношения России и Китая

ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Китай и Россия всегда понимали и поддерживали друг друга в международных и региональных делах, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы администрации президента РФ Максимом Орешкиным.