Ван И прокомментировал отношения России и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай и Россия всегда понимали и поддерживали друг друга в международных и региональных делах.
- Он добавил, что китайско-российские отношения сохраняют высокую устойчивость, жизнеспособность и стабильные перспективы развития под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина.
ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Китай и Россия всегда понимали и поддерживали друг друга в международных и региональных делах, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы администрации президента РФ Максимом Орешкиным.
"Обе стороны всегда проявляли взаимопонимание и оказывали друг другу взаимную поддержку в международных и региональных делах", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он добавил, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения сохраняют высокую устойчивость, жизнеспособность и стабильные перспективы развития.
Орешкин возглавляет российскую делегацию на проходящей с 17 по 20 июля в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту.