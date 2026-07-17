Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США, сообщили в посольстве КНР в Вашингтоне.
- Посольство КНР подчеркнуло, что выборы в США являются внутренним делом Соединенных Штатов.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах, сообщили РИА Новости в посольстве КНР в Вашингтоне на фоне новых обвинений президента США Дональда Трампа в адрес Пекина.
"Китай никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться в президентские выборы в США", - говорится в заявлении представителя посольства.
В посольстве отметили, что Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других государств.
"Выборы в США являются внутренним делом Соединенных Штатов, а их исход определяется голосами американского народа", - говорится в заявлении.
Ранее Трамп заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома.