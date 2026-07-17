Избирательница во время голосования на выборах президента США. Архивное фото

Избирательница во время голосования на выборах президента США

© AP Photo / Chris Pizzello Избирательница во время голосования на выборах президента США

Пекин не вмешивался в американские выборы, заявили в посольстве Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США, сообщили в посольстве КНР в Вашингтоне.

Посольство КНР подчеркнуло, что выборы в США являются внутренним делом Соединенных Штатов.

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах, сообщили РИА Новости в посольстве КНР в Вашингтоне на фоне новых обвинений президента США Дональда Трампа в адрес Пекина.

"Китай никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться в президентские выборы в США", - говорится в заявлении представителя посольства.

В посольстве отметили, что Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других государств.

"Выборы в США являются внутренним делом Соединенных Штатов, а их исход определяется голосами американского народа", - говорится в заявлении.