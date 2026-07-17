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Пекин не вмешивался в американские выборы, заявили в посольстве Китая - РИА Новости, 17.07.2026
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06:02 17.07.2026 (обновлено: 06:26 17.07.2026)
Пекин не вмешивался в американские выборы, заявили в посольстве Китая

Посольство Китая: Пекин никогда не вмешивался в американские выборы

© AP Photo / Chris PizzelloИзбирательница во время голосования на выборах президента США
Избирательница во время голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Chris Pizzello
Избирательница во время голосования на выборах президента США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США, сообщили в посольстве КНР в Вашингтоне.
  • Посольство КНР подчеркнуло, что выборы в США являются внутренним делом Соединенных Штатов.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах, сообщили РИА Новости в посольстве КНР в Вашингтоне на фоне новых обвинений президента США Дональда Трампа в адрес Пекина.
"Китай никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться в президентские выборы в США", - говорится в заявлении представителя посольства.
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В посольстве отметили, что Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других государств.
"Выборы в США являются внутренним делом Соединенных Штатов, а их исход определяется голосами американского народа", - говорится в заявлении.
Ранее Трамп заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома.
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