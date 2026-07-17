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На юго-западе Китая сошел оползень - РИА Новости, 17.07.2026
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18:05 17.07.2026 (обновлено: 18:06 17.07.2026)
На юго-западе Китая сошел оползень

На юго-западе Китая сошел оползень, более десяти домов оказалось под завалами

© REUTERS / cnsphotoОползень сошел в Пэншуй-Мяо-Туцзяском автономном уезде города Чунцин на юго-западе Китая
Оползень сошел в Пэншуй-Мяо-Туцзяском автономном уезде города Чунцин на юго-западе Китая - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / cnsphoto
Оползень сошел в Пэншуй-Мяо-Туцзяском автономном уезде города Чунцин на юго-западе Китая
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пэншуй-Мяо-Туцзяском автономном уезде города Чунцин на юго-западе Китая произошел оползень, под завалами оказалось свыше 10 жилых домов.
  • Спасателям удалось обнаружить и достать десять человек, продолжаются поисково-спасательные операции, в которых участвуют более 800 спасателей.
  • Из-за оползня нарушено электроснабжение, приостановлена подача воды, электроэнергии и газа в радиусе одного километра вокруг пострадавшего района.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Пэншуй-Мяо-Туцзяском автономном уезде города Чунцин на юго-западе Китая сошел оползень, в результате которого под завалами оказалось свыше 10 жилых домов, сообщает газета "Жэньминь жибао".
"В 9.08 (4.08 мск - ред.) пятницы в квартале Ханьцзя Пэншуй-Мяо-Туцзяского автономного уезда произошел массивный обвал горной породы и грунта, в результате чего было погребено свыше 10 жилых домов у подножия горы", - говорится в сообщении.
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Точное число остающихся под завалами местных жителей еще уточняется, однако на момент 14.00 (9.00 мск - ред.) спасателям удалось обнаружить и достать десять человек.
На данный момент в автономном уезде проводятся поисково-спасательные операции, привлечено более 800 спасателей. Более 1,1 тысячи жителей, живущих вблизи зоны бедствия, были эвакуированы в безопасное место.
Как отмечается в сообщении, под завалами также оказались три опоры ЛЭП. Это нарушило электроснабжение в пострадавшем районе. На месте задействована платформа аварийного электроснабжения.
Также в районе временно приостановлена подача воды, электроэнергии и газа в радиусе одного километра вокруг пострадавшего района.
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