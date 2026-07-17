Китай готов сотрудничать с Россией по развитию ИИ, заявил Ван И

Краткий пересказ от РИА ИИ Китай готов сотрудничать с Россией для содействия развитию искусственного интеллекта.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что вступление России во Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта отражает высокий уровень китайско-российских отношений.

Ван И подчеркнул необходимость наращивания потенциала стран Глобального Юга и превращения искусственного интеллекта в фактор продвижения сотрудничества Китая и России.

ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией для содействия здоровому, безопасному и упорядоченному развитию искусственного интеллекта, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы администрации президента РФ Максимом Орешкиным.

"Вступление России во Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта отражает высокий уровень китайско-российских отношений и несомненно внесет вклад в будущее развитие организации", - заявил Ван И , слова которого приводит МИД КНР.

Он добавил, что "Китай готов сотрудничать с Россией в целях содействия здоровому, безопасному и упорядоченному развитию искусственного интеллекта посредством совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования".

Ван И подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание наращиванию потенциала стран Глобального Юга и превращению искусственного интеллекта в важный фактор продвижения всеобъемлющего стратегического сотрудничества Китая и России.