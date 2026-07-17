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Китай готов сотрудничать с Россией по развитию ИИ, заявил Ван И - РИА Новости, 17.07.2026
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16:53 17.07.2026
Китай готов сотрудничать с Россией по развитию ИИ, заявил Ван И

Ван И: Китай готов сотрудничать с Россией для безопасного развития ИИ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай готов сотрудничать с Россией для содействия развитию искусственного интеллекта.
  • Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что вступление России во Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта отражает высокий уровень китайско-российских отношений.
  • Ван И подчеркнул необходимость наращивания потенциала стран Глобального Юга и превращения искусственного интеллекта в фактор продвижения сотрудничества Китая и России.
ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией для содействия здоровому, безопасному и упорядоченному развитию искусственного интеллекта, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы администрации президента РФ Максимом Орешкиным.
"Вступление России во Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта отражает высокий уровень китайско-российских отношений и несомненно внесет вклад в будущее развитие организации", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
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Он добавил, что "Китай готов сотрудничать с Россией в целях содействия здоровому, безопасному и упорядоченному развитию искусственного интеллекта посредством совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования".
Ван И подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание наращиванию потенциала стран Глобального Юга и превращению искусственного интеллекта в важный фактор продвижения всеобъемлющего стратегического сотрудничества Китая и России.
Россия, Китай и еще 27 стран 16 июля 2026 года подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб-квартира новой организации расположится в Шанхае, ее цель - расширение международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами устава ООН, повышение доступности технологий и услуг с использованием ИИ, продвижение безопасных, этичных и доверенных ИИ-решений.
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