Китай готов сотрудничать с Россией по развитию ИИ, заявил Ван И

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай готов сотрудничать с Россией для содействия развитию искусственного интеллекта.
- Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что вступление России во Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта отражает высокий уровень китайско-российских отношений.
- Ван И подчеркнул необходимость наращивания потенциала стран Глобального Юга и превращения искусственного интеллекта в фактор продвижения сотрудничества Китая и России.
ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией для содействия здоровому, безопасному и упорядоченному развитию искусственного интеллекта, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы администрации президента РФ Максимом Орешкиным.
Он добавил, что "Китай готов сотрудничать с Россией в целях содействия здоровому, безопасному и упорядоченному развитию искусственного интеллекта посредством совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования".
Ван И подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание наращиванию потенциала стран Глобального Юга и превращению искусственного интеллекта в важный фактор продвижения всеобъемлющего стратегического сотрудничества Китая и России.
Россия, Китай и еще 27 стран 16 июля 2026 года подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб-квартира новой организации расположится в Шанхае, ее цель - расширение международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами устава ООН, повышение доступности технологий и услуг с использованием ИИ, продвижение безопасных, этичных и доверенных ИИ-решений.